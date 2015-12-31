马来西亚期市：棕榈油期货自高点回落，今年累计上涨9.5%

马来西亚棕榈油期货今年全年累计涨9.5%，因市场担心厄尔尼诺(圣婴)现象带来的干旱天气将使棕榈果减产。

马来西亚出口持续下跌，因中国和印度等消费大国的需求放缓。

船货验证机构ITS周四公布的数据显示，12月全月出口量较前月下降5.4%，而船货验证机构SGS数据显示，出口量减少5.9%。

“从基本面来说，尽管产量下降，但人们担心出口情况，”吉隆坡一交易商称。

“市场内有一些投机操作和年底前的获利了结，明年将恢复这样的操作。”

成交量为46,294口。

美国1月豆油期货 跌0.2%，大连5月豆油期货 涨0.6%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 王洋)