美国各类经济指标总览--2015/12/31

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为27.0万人)。 失业率(%) 5.0 (11月) 5.0 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (11月) 增加29.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (11月) +0.2 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (11月) -0.4 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.0 (第三季终值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季终值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差438.9 (10月) 逆差424.6 (9月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.6 (11月) -0.4 (10月) 产能利用率(%) 77.0 (11月) 77.5 (10月) 初请失业金人数(万人) 28.7 (12月26日当周) 26.7 (12月19日当周修正 值) 联邦预算(亿美元) 赤字650 (11月) 赤字1,360 (10月) 领先指标(%) +0.4 (11月) +0.6 (10月) 个人所得(%) +0.3 (11月) +0.4 (10月修正) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) +0.1 (10月修正) 消费者信贷(亿美元) 增加159.8 (10月) 增加285.7 (9月修正值) 企业库存(%) 持平 (10月) ＋0.1% (9月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (10月) +0.6 (9月修正值) 消费者信心 96.5 (12月) 92.6 (11月修正值) 房屋开工(万户) 117.3 (11月) 106.2 (10月修正值) 建筑许可(万户) 128.2 (11月修正值) 128.9 (11月初值) 成屋销售(万户) 476 (11月) 532 (10月修正值) 新屋销售(万户) 49 (11月) 47 (10月修正值) 工厂订单(%) +1.5% (10月) -0.8 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 持平 (11月) +2.9 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.9 (11月) 59.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 48.6 (11月) 50.1 (10月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (10月) 0.2 (9月修正值) 进口物价(%) -0.4 (11月) -0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.6 (11月) -0.2 (10月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,241.2 (第三季) 赤字1,110.9 (第二季修正值)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。