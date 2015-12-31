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市场报道 | 2015年 12月 31日 星期四 21:57 BJT

美国各类经济指标总览--2015/12/31

美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为27.0万人)。 
 失业率(%)                              5.0  (11月)                   5.0  (10月)
 非农业就业岗位(万)                增加21.1  (11月)              增加29.8  (10月修正值)
 平均时薪(%)                           +0.2  (11月)                  +0.4  (10月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                持平  (11月)                  +0.2  (10月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)            +0.2  (11月)                  +0.2  (10月)
 实质所得(%)                           +0.2  (10月)                  -0.2  (9月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                +0.3  (11月)                  -0.4  (10月)
 不包括食品和能源PPI(%)                -0.3  (10月)                  -0.3  (9月)
 国内生产总值(GDP)(%)                  +2.0  (第三季终值)            +3.9  (第二季终值)  
 GDP平减指数(%)                        +1.3  (第三季终值)            +2.1  (第二季终值)   
 零售销售(%)                           +0.2  (11月)                  +0.1  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)             逆差438.9  (10月)             逆差424.6  (9月)
 雇佣成本(%)                           +0.6  (第三季)                +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                           -0.6  (11月)                  -0.4  (10月)
 产能利用率(%)                         77.0  (11月)                  77.5  (10月)
 初请失业金人数(万人)                  28.7  (12月26日当周)          26.7  (12月19日当周修正
                                                                           值)
 联邦预算(亿美元)                   赤字650  (11月)             赤字1,360  (10月)
 领先指标(%)                           +0.4  (11月)                  +0.6  (10月)
 个人所得(%)                           +0.3  (11月)                  +0.4  (10月修正)
 个人消费支出(PCE)物价(%)              持平  (11月)                  +0.1  (10月修正)
 消费者信贷(亿美元)               增加159.8  (10月)             增加285.7  (9月修正值)
 企业库存(%)                           持平  (10月)                ＋0.1%  (9月修正值)
 建筑支出(%)                           +1.0  (10月)                  +0.6  (9月修正值)
 消费者信心                            96.5  (12月)                  92.6  (11月修正值)
 房屋开工(万户)                       117.3  (11月)                 106.2  (10月修正值)
 建筑许可(万户)                       128.2  (11月修正值)           128.9  (11月初值)
 成屋销售(万户)                         476  (11月)                   532  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                          49  (11月)                    47  (10月修正值)
 工厂订单(%)                          +1.5%  (10月)                  -0.8  (9月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                 持平  (11月)                  +2.9  (10月修正值)
 供应管理协会非制造业指数              55.9  (11月)                  59.1  (10月)
 供应管理协会制造业指数               48.6   (11月)                  50.1  (10月)
 趸售(批发)库存(%)                     -0.1  (10月)                   0.2  (9月修正值)
 进口物价(%)                           -0.4  (11月)                  -0.3  (10月修正值)
 出口物价(%)                           -0.6  (11月)                  -0.2  (10月修正值)
 单位劳工成本(%)                       +1.8  (第三季修正值)          +2.0  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                       +2.2  (第三季修正值)          +3.5  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                 赤字1,241.2  (第三季)         赤字1,110.9  (第二季修正值)

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