全球金市：金价今年跌10%且连跌第三年，2016年前景黯淡

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 2015年商品表现link.reuters.com/reb25t
* 2015年美元涨9%，油价跌35%
* 美国将继续加息的前景削弱黄金需求
路透伦敦12月31日 - 金价周四持稳，今年下跌10%且连跌第三年，在美国将继续加息和美元走强的前景下，2016年金价将可能继续面临挑战。
金价在2015年下跌10%，主要受累于美国收紧货币政策和美元资金流，因一些投资者卖出黄金，以买入如股票等有收益的资产。
交投最活跃的美国2月期金 周四收报每盎司1,060.2美元，和周三收报1,059.8美元基本持平，且接近12月稍早触及的六年低位1,046美元。
在2015年最后一日的交易中，1857 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,061.4美元。市场在周五新年假期前交投疏落。
“金市的关键因素仍然是强势美元，美元走坚最终盖过包括经济和地缘政治问题等所有其他因素，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。
美元兑一篮子主要货币2015年升幅达可能9%，使美元计价商品对持有美元以外货币的投资者来说更昂贵。
其他贵金属也受到美元走坚和金价下滑拖累，势将在2015年大跌。
交投最活跃的美国白银期货 周四收报每盎司13.803美元，较周三跌0.3%，2015年跌幅为12%。现货白银 下跌0.2%，报每盎司13.83美元。
工业金属铂金 和钯金 表现更差，全年大跌，部份原因是矿山供应过剩和对需求增长感到担忧。
铂金期货 收报每盎司893.2美元，2015年跌幅为26%，交投最活跃的钯金期货收报562美元，2015年大跌30%。
美联储在12月稍早进行近十年来首次升息，且暗示明年将继续逐步加息后，黄金的前景不太乐观。
其他基本面因素也对金市不利。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓已接近七年低点。纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约空仓也接近纪录高点。
油价偏空前景也向金价施加压力。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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