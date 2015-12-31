芝加哥期市：CBOT小麦年线下跌20%，因全球供应充足

路透芝加哥12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四几无变动，节前交投清淡，今年跌幅约20%，因全球供应充足。

市场将在周五因新年假期休市。

近月CBOT小麦 收报每蒲耳式4.70美元，较上年跌近1.20美元，或20.3%，显示在全球供应充裕和美元坚挺的情况下，美国小麦出口需求疲弱。

CBOT小麦本周得到潜在支撑，因回补空头和担心美国中西部洪涝，以及俄罗斯冬麦种植带部份地区遭遇一股寒流。

美国农业部公布，在截至12月24日该周，出口销售2015/16年美国小麦36.35万吨和2016/17年小麦1.89万吨，和市场预估一致。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.70美元，升1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为33,794口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)