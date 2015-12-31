芝加哥期市：CBOT小麦年线下跌20%，因全球供应充足

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透芝加哥12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四几无变动，节前交投清淡，今年跌幅约20%，因全球供应充足。
市场将在周五因新年假期休市。
近月CBOT小麦 收报每蒲耳式4.70美元，较上年跌近1.20美元，或20.3%，显示在全球供应充裕和美元坚挺的情况下，美国小麦出口需求疲弱。
CBOT小麦本周得到潜在支撑，因回补空头和担心美国中西部洪涝，以及俄罗斯冬麦种植带部份地区遭遇一股寒流。
美国农业部公布，在截至12月24日该周，出口销售2015/16年美国小麦36.35万吨和2016/17年小麦1.89万吨，和市场预估一致。
CBOT-3月小麦期货 结算价报4.70美元，升1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为33,794口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。