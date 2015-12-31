《全球汇市》美元指数2015年涨逾9%，欧元兑美元今年大跌10.2%

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 美元指数2015年涨9.3%
* 欧元兑美元2015年大跌10.2%
* 美元兑日圆2015年小升
* 美元兑日圆触及逾两月低点
路透纽约12月31日 - 美元兑一篮子主要货币周四以逾9%的年涨幅为2015年收官，尽管12月月线下跌，但基金经理人重新平衡投资组合，推动美元在今日清淡交投中上涨。
自2014年5月以来，美元兑一篮子主要货币 累计上涨四分之一，兑欧元上涨22%。美元兑欧元2015年涨逾10%，连升第二年。
欧元兑美元 周四触及逾一周低位1.08530美元，分析师将此归因于基金经理人买入美元计价资产，以满足最低敞口要求。
“投资组合重新平衡，肯定和美元走强有关，”瑞穗银行驻纽约汇市策略师Sireen Harajli说，他所指的是美元周四走坚。
美元指数触及逾一周高位98.750。美元指数在12月下挫1.5%，为四个月内首次录得月线下跌。
美元兑日圆 触及逾两个月低位120.005日圆。分析师表示，弱于预期的芝加哥采购经理人指数(PMI)提振避险日圆。美元兑日圆2015年小升0.4%，连涨第四年。
美元在2015年走坚，受助于对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2015年啓动升息周期，以及欧洲和日本央行逐步放宽货币政策的观点，预计这将继续提振美元的表现。
12月稍早美联储在近十年来首次加息，且美联储决策者的预期显示，预料美联储将在2016年加息四次。
分析师表示，在外汇市场，美联储和其他主要央行的货币政策截然不同这一主题，将至少持续至2016年第一季。
“美联储可能在3月再次加息，这预期仍未被市场完全消化，美元可能因此得到新的支撑，”Westpac资深汇市策略师Richard Franulovich说。
美元兑瑞郎 尾盘大涨1.3%，报1.00150瑞郎，此前触及逾三周高位1.00240瑞郎。
美元兑瑞郎2015年涨0.7%，连续第二年攀升。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。