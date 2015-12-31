美国股市：以下挫为走势震荡的2015年收官，能源股全年大跌24%

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 苹果重压三大股指
* 标普500指数中能源股在2015年表现最差
* 道指跌1.02%，标普500指数下滑0.94%，Nasdaq指数跌1.15%
路透12月31日 - 美国股市周四下跌，标普500指数年线小跌，在2015年，标普500指数曾创下纪录新高，也曾大跌。
2015年主要趋势之一在周四被扭转，油价今日走高，标普能源指数升0.34%，且是唯一上涨的板块。
2015年股市表现强差人意，主要因为油价下跌，全球原油供应空前巨大，使油价在2015年下跌了三分之一。能源股在2015年大跌24%，是全球经济衰退以来表现最差的一年。
标普500指数在今年5月刷下纪录高位，但仅在8月的八个交易日累计大跌11%，因担心中国将引领全球经济放缓。在市场反弹前，CBOE波动性指数 急升至七年高位。
在2015年最后一个交易日，标普500指数下跌19.42点，或0.94%，收报2,043.94点，年线下跌0.71%。
“若你在2014年12月31日睡着了，在今日醒来，你会说多么沉闷的一年啊，但殊不知一年内的风起云涌。”National Securities 首席滙市策略师Donald Selkin说。
2015年道指收跌2.23%，NASDAQ指数收涨5.73%，年内曾升穿2000年科网股泡沫以来首见水准。
**今年能源股领跌，消费股领涨**
2015年10大表现最差的标普500指数成份股中，有八只是能源股，Chesapeake Energy 年跌幅达77%，表现最差。
另一方面，非必需消费品类股 是标普表现最好的板块，年度涨幅达8.43%，受助于Netflix 暴涨134%，亚马逊劲涨118%
在道指成份股中，三大升幅个股均是消费类股，Nike 在2015年上涨30%，位居榜首。
今日的大部分下跌发生在收盘前几分钟，道琼工业指数 下跌 1.02%，收报17,425.03点，Nasdaq指数 下挫1.15%，收报5,007.41点。
标普500指数10大类股中九类下跌，科技类股 领跌，下挫1.43%。
今年令投资者感到担忧的许多风险因素2016年仍然首当其冲。
“(明年)估值上升，公司利润将温和增长，经济活动迟滞。当然，还有利率上升的变动因素，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称。
**苹果今日重压三大股指**
苹果 今日下跌1.92%，是三个股指的最大拖累，该股因担心iPhone销售疲弱而承压，全年该股下跌4.5%，为2008年以来首次年度下跌。
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“苹果处于成长股和价值股之间，该股深陷于两者之间，”Huntington Wealth & Investment Management首席投资官John Augustine称。
下个月投资者将关注可能发生的“1月效应”，12月因年底税务原因卖出的股票可能出现反弹。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计有53亿股成交，过去20日的平均日成交量为72亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,882家和1,163家，Nasdaq市场跌涨股分别为1,869家和1,022家。
标普500指数成份股有一只触及52周新高，两只成份股触及新低；有32只Nasdaq指数成份股触及52周新高，72只触及新低。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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