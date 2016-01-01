中国国防：军委机关设置调整为多部门制，重新调整划设战区--中央军委

路透北京1月1日 - 中国中央军委日前下发关于深化国防和军队改革的意见，提出要着眼加强军委集中统一领导，并调整改革军委机关设置，由总部制调整为多部门制，重新调整划设战区。

新华社周五刊登意见全文并称，要加快推进军队由数量规模型向质量效能型转变，裁减军队现役员额30万，军队规模由230万逐步减至200万。

“适应一体化联合作战指挥要求，建立健全军委、战区两级联合作战指挥体制，构建平战一体、常态运行、专司主营、精干高效的战略战役指挥体系。重新调整划设战区。”意见称。

意见并要求，军委机关下放代行的军种建设职能，剥离具体管理职能，调整归并同类相近职能，减少领导层级，精简编制员额和直属单位，使指挥、建设、管理、监督四条链路更加清晰。

还要优化军种比例，减少非战斗机构和人员。压减军官岗位。优化武器装备规模结构，减少装备型号种类，淘汰老旧装备，发展新型装备。

改革的总体目标是，在2020年前，在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展，在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合深度发展等方面改革上取得重要成果，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。

而按照总体目标要求，2015年重点组织实施领导管理体制、联合作战指挥体制改革；2016年组织实施军队规模结构和作战力量体系、院校、武警部队改革，基本完成阶段性改革任务；2017-2020年对相关领域改革作进一步调整、优化和完善，持续推进各领域改革。

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与此同时，中国人民解放军陆军领导机构、中国人民解放军火箭军、中国人民解放军战略支援部队成立大会周四在北京举行。

习近平强调，陆军要适应信息化时代陆军建设模式和运用方式的深刻变化，加强顶层设计和领导管理，优化力量结构和部队编成，加快实现区域防卫型向全域作战型转变。