《全球主要央行动态》--1月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2015年12月31日-2016年1月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。美联储12月15-16日会议记录显示，“目前几乎所有与会委员对通胀将在中期内向2%回升有合理的信心。”会议记录反映出，尽管委员们上月一致同意近10年来首次升息25个基点，但美联储内部仍存在分歧 。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，他并不担心已吓坏华尔街的中国疲弱经济数据，且由于美国经济强劲，认为今年美国升息三至五次是合理的 ；但美国未来几年的整体升息路径比今年具体要升息几次更重要 。

克利夫兰联储总裁梅斯特表示，虽然她倾向于略激进些的策略，她并不反对美联储其他 同事对今年只需加息四次的看法。梅斯特在接受路透采访时表示，继去年12月中旬首次升息之后，她并不需要看到有明确的通胀证据才支持更多的政策收紧举措。她表示，美联储有可能在任何一次政策会议上采取行动， 包括1月稍晚的这次。

美联储副主席费舍尔表示，旨在帮助美联储实现上月历史性升息决定的新金融工具已经在起作用，由此缓和了联储内部的一些担心。他补充说，“当然这还只是初期阶段，”如果真的产生问题，联储也做好了解决问题的准备。

费舍尔称，美联储今年加息四次和他的预期接近。“我的看法是，(美联储今年加息四次的)数字是在预期范围之内，”费舍尔接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示。费舍尔还表示，只要通胀低于2%就需要宽松政策 。

**欧洲**

欧洲央行执委普雷特在杂志专访中表示，欧洲央行将维持旨在推升通胀的宽松政策，至少持续到2017年3月，必要的话将维持更久 。

瑞典央行赋予央行总裁立即行动以压低克朗和帮助推高通胀的权力，向干预汇市更近一步。瑞典央行执行委员会特别会议的这项决定，意味着该央行将可以“在必要时立即干预汇市，将此作为一个补充货币政策措施，来保证通胀上升，”该央行在一份声明中说。

希腊央行总裁史托纳拉斯敦促政府落实与国际债权人达成一致的改革换援助举措，并告诫称走回头路会给希腊经济带来难以承受的风险 。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦暗示，他准备采取更大胆举措以推动通胀率加速上升，这可能令外界预期央行或将祭出进一步货币刺激措施以实现2%的通胀目标。

黑田东彦表示，在通胀触及2%并持稳前，无法宣称结束通缩。他表示日本通胀将在2016财年下半触及2%，但时间点可能因油价而有所延后。黑田东彦称在目前的货币政策下，可完全达成2%通胀目标；他还称准备在必要时推出额外的刺激措施。黑田东彦表示日本经济今明两年将持续回升。 。

日本央行称，该国2015年4-9月潜在经济成长率为0.23%。这凸显出决策者在推动经济加速增长方面面临的困境。央行数据显示，该成长率基本持平于此前六个月0.22%的潜在经济成长率。

**大中华区**

针对第三方支付行业备付金管理乱象，中国央行再度祭出重拳。央行除注销畅购公司支付业务许可外，表示下一步，将研究建立非银行支付机构客户备付金集中存管制度，从根本上防范客户备付金挪用风险，防止支付机构变相吸收存款 。

中国央行公布，其分支行12月对地方法人金融机构累计开展常备借贷便利(SLF)操作共1.35亿元人民币，期限均为隔夜，利率2.75%。中国央行网站刊登公告称，其12月对13家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,000亿元，期限6个月，利率3.25%；当月未对国开行等三家政策性银行发放补充抵押贷款(PSL)。

**其他地区**

菲律宾央行总裁泰谭柯称，央行认为目前没有调整货币政策立场的迫切需要，因预期经济成长将保持强劲，且通货膨胀仍在目标范围内 。(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......