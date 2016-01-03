更新版 1-《全球汇市》美元指数2015年涨逾9%，欧元兑美元大跌10.2%

(新增文末收盘表格)
* 美元指数2015年涨9.3%
* 欧元兑美元2015年大跌10.2%
* 美元兑日圆2015年小升
* 美元兑日圆触及逾两月低点
路透纽约12月31日 - 美元兑一篮子主要货币周四以逾9%的年涨幅为2015年收官，尽管12月月线下跌，但基金经理人重新平衡投资组合，推动美元在今日清淡交投中上涨。
自2014年5月以来，美元兑一篮子主要货币 累计上涨四分之一，兑欧元上涨22%。美元兑欧元2015年涨逾10%，连升第二年。
欧元兑美元 周四触及逾一周低位1.08530美元，分析师将此归因于基金经理人买入美元计价资产，以满足最低敞口要求。
“投资组合重新平衡，肯定和美元走强有关，”瑞穗银行驻纽约汇市策略师Sireen Harajli说，他所指的是美元周四走坚。
美元指数触及逾一周高位98.750。美元指数在12月下挫1.5%，为四个月内首次录得月线下跌。
美元兑日圆 触及逾两个月低位120.005日圆。分析师表示，弱于预期的芝加哥采购经理人指数(PMI)提振避险日圆。美元兑日圆2015年小升0.4%，连涨第四年。
美元在2015年走坚，受助于对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2015年啓动升息周期，以及欧洲和日本央行逐步放宽货币政策的观点，预计这将继续提振美元的表现。
12月稍早美联储在近十年来首次加息，且美联储决策者的预期显示，预料美联储将在2016年加息四次。
分析师表示，在外汇市场，美联储和其他主要央行的货币政策截然不同这一主题，将至少持续至2016年第一季。
“美联储可能在3月再次加息，这预期仍未被市场完全消化，美元可能因此得到新的支撑，”Westpac资深汇市策略师Richard Franulovich说。
美元兑瑞郎 尾盘大涨1.3%，报1.00150瑞郎，此前触及逾三周高位1.00240瑞郎。
美元兑瑞郎2015年涨0.7%，连续第二年攀升。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0858 1.0860 -0.02 -10.24 1.2097
美元/日圆 120.30 120.30 +0.00 +0.52 119.68
欧元/日圆 130.45 130.47 -0.02 -9.89 144.77
美元/瑞郎 1.0010 1.0018 -0.08 +0.69 0.9941
英镑/美元 1.4743 1.4738 +0.03 -5.33 1.5573
美元/加元 1.3848 1.3839 +0.07 +19.19 1.1618
澳元/美元 0.7296 0.7275 +0.29 -10.68 0.8168
欧元/瑞郎 1.0879 1.0886 -0.06 -9.54 1.2026
欧元/英镑 0.7351 0.7367 -0.22 -5.21 0.7755
新西兰元/美元 0.6846 0.6825 +0.31 -12.20 0.7797
美元/挪威克朗 8.8658 8.8398 +0.29 +18.65 7.4720
欧元/挪威克朗 9.6370 9.6011 +0.37 +6.61 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4450 8.4465 -0.02 +8.33 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.1956 9.1705 +0.27 -2.89 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)