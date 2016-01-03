重温稿-《全球汇市》美元指数2015年涨逾9%，欧元兑美元大跌10.2%

台湾汇市：台币因外资汇入收升近1角，惟交投谨慎观望特朗普就职演说

* 外资汇入带动台币收升近1角 * 交投谨慎观望特朗普就职演说 * 下周台币主交投区间暂看在31.400-31.700 路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五收升近1角，本周上涨0.22%。交易员表示 ，尽管外资汇入带动早盘台币开高走高企图挑战31.5整数关口，但目前全球紧盯梢晚美国新 任总统川普(特朗普)发表就职演说，市场谨慎氛围趋使今日台币升幅随亚币收敛。 他们指出，涨多的美元虽有近期美国经济数据向好及后续升息题材给予支撑，但市场仍 提防获利了结卖需，交投观望特朗普就职谈话指引国际美元进一步方向，毕竟美元指数<.DX Y>已从波段高点滑落至100的关键价位附近。 〞会提高警觉听一下川普有没有说些类似引导升息的谈话，才会提振美元涨势。〞一大 型银行交易员说。 资金流向方面，一位资深汇银人士指出，本周外资偏向汇入，且汇入的资金远大于投入 台股，今日外资净汇入一点点、不到一亿美元，因市场多数观望川普谈话。 因应农历年春节假期，除了中国及台湾汇市从下周五起休市外，韩国市场也在1月27-