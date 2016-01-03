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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 07:44 BJT

韩国个股：现代汽车和起亚汽车2016年全球销量目标为813万辆

路透首尔1月4日 - 韩国现代汽车 及其关联企业起亚汽车 发表声明称，两家公司2016年全球销量目标为813万辆。

现代汽车的目标是2016年全球销量达到501万辆，起亚汽车的销售目标定在312万辆。

两家公司没有立即公布2015年的销售数字。

现代汽车集团负责人表示，未能实现2015年的销售目标。(完)

(编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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