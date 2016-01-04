重发-中国经济：今年GDP预计增长6.5%左右，对外贸易零增长--报告

(重发以润饰标题和内文)

路透上海1月4日 - 上海证券报周一刊登预测报告称，考虑到中国经济政策有一定滞后影响，2015年出台的政策措施还会继续发挥作用，经济仍将平稳增长；预计2016年国内实际经济增速略低于7%左右的潜在增长率，国内生产总值(GDP)将增长6.5%左右，而对外贸易将零增长。

由国家开发银行研究院、国家信息中心预测部及上证报联合发布的该报告预计，国内消费需求会保持稳定，今年社会消费品零售总额将增长10.5%左右；2016年低通胀局势继续延续，预计2016年CPI将上涨1.5%左右，PPI将下跌3.5%左右。

而隐性失业将显性化，预计2016年新增就业达到1,000万人，但重化工业企业和出口行业的裁员和就业岗位流失将在所难免。

固定资产和制造业投资则继续探底，房地产投资会继续小幅回落，基础设施投资基本稳定。总体来看，中国投资增速将呈现稳中略降的态势，预计2016年固定资产投资将增长9.5%左右。

对外贸易方面，世界经济温和复苏和贸易温和增长对中国出口的影响基本是中性的，大宗商品价格回落有利于降低进口成本，给中国企业加速走出去和产能合作提供机遇。但国际金融动荡对中国将形成一定的冲击，一些企业会重新考虑海外布局，将现有产能和投资转移，预计2016年中国对外贸易零增长。

报告认为，2016年总体思路应以经济结构调整为主要目标，兼顾稳定经济增长和防范金融风险，需一步加快国有企业、金融、财税等供给侧结构性改革，以减税和增加社会保障支出为重点，实施积极的财政政策。

建议适当扩大财政赤字和国债规模，全国财政赤字占GDP的比重在3%左右；并加大地方政府债务置换的力度，扩大省政府一般债务发债规模；发挥政府投资的引领作用，保证国家批准的PPP项目落地。

另外，还需要实施结构性减税政策。采取功能性的产业政策，对国家引导发展的行业和小微企业全面减税，支持企业进行技术改造和创新投资。加大失业保险和低收入群体的支出力度，托住民生和社会稳定底线。

报告还建议，继续适时降准，M2增长13%左右，引导全社会降低企业融资成本。以人民币汇率中间价机制调整为契机，完善以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，增强人民币汇率双向浮动弹性。

要实施结构性货币政策，向部分金融机构定向投放流动性；通过支农再贷款和支小再贷款、融资便利等工具，定向支持这些行业或企业的发展；采取结构性法定存款准备金政策，对部分金融机构或业务“减税”。