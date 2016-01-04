中国基金：千亿规模级别公募基金公司增至21家，天弘基金蝉联第一

路透上海1月4日 - 上海证券报周一引述天相投顾数据称，截至去年末，中国公募基金规模跃升至8.34万亿元人民币（剔除联接基金），创下历史新高。千亿规模级别的基金公司数量增至21家，天弘基金管理公司以6,739.3亿元的规模蝉联第一。

在最新的前10大基金公司中，除天弘基金和华夏基金（规模为5,771.24亿元）仍稳居前二位外，之后排名有所变化，易方达（5,652.52亿元）和工银瑞信分列第三和第四，排名有所提前；嘉实基金退居第五；南方、广发、建信、中银和汇添富位居第六至第10位。 业绩方面，积极投资股票型基金和混合型基金2015年平均净值增长率分别为49.69%和42.56%，在所有开放式主动型偏股基金中，去年共有20只开放式主动偏股型基金涨幅超过100%。易方达新兴成长、富国环保和新华配置A分别以171.78%、163.06%和160.38%的涨幅排名行业前三。

在大中型基金公司中，富国基金的股票型基金以70.88%的平均业绩排名首位，汇添富、易方达和中邮基金股基平均业绩分别为66.26%、62.57%和61.93%。而从基金公司整体的主动权益类投资管理能力角度看，小型基金公司圆信永丰以76.46%的平均业绩排名首位，同样跻身前10的还有浦银安盛、银河、财通、富安达和国金等中小型基金公司。

在固收领域，华商基金表现抢眼，华商收益A和华商双债丰利A分别以23.40%和33.30%的收益率排名一二级债基年度收益率首位。 天相投顾数据统计显示，截至去年末，若算上联接基金，公募总规模则高达8.4万亿元。过去一年，公募基金规模增长3.90万亿元，增幅达到87.87%，扩容势头惊人。其中货币基金增加2.40万亿元，成为推动公募规模增长的主要动力，而货基在去年最后一个月内规模上升近万亿元，岁末“冲规模”效应明显。 在纳入统计范围的106家基金公司（含已经开展公募业务的券商保险机构）中，目前共有21家基金公司资产规模超过千亿，占据全行业总规模的70.56%，其中有12家公司规模超过2,000亿；与此同时，有34家公司规模低于100亿，其中24家规模更是在50亿元以下。 中国证券报同日引述银河证券基金研究中心数据显示，2015年股票基金（含指数基金）业绩平均上涨23.60%，其中主动股票基金平均涨46.90%，混合基金平均涨42.31%，债券基金平均上涨9.43%，货币市场基金平均涨3.58%，QDII基金平均下跌3.09%，其他基金（黄金ETF）平均跌7.29%。