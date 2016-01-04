金砖国家：12月31日股汇市收盘纵览

路透1月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、俄罗斯、巴西和南非12月31日(周四)以及印度1月1日(周五)主要股市指数及货币走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报794.21点，上涨0.01%。
中国股市：沪综指缩量收跌，临近元旦小长假市场观望气氛浓厚
中国汇市：人民币收创四年半新低，今年跌幅4.5%创有记录来最大
香港股市：恒生指数微幅收升，全年累计下跌7.2%
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巴西股汇市12月31日逢假日休市；指标股指Bovespa指数 30日收报43,349.960点，下跌0.7%；雷亚尔兑美元 30日收报3.9470/80，上日收报3.9470/80。
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南非股市：指标Top-40指数 收报45,797.3点，下跌0.23%；大盘综合指数 收报50,693.76点，下跌0.22%。
南非汇市：兰特兑美元 报15.4600
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印度股市：周五尾盘反弹并收在近两个月高点，银行股引领金融股上涨。NSE指数 收报7,963.2点，上涨0.21%，为11月4日以来最高收位；BSE指数 收报26,160.9点，上涨0.17%，为12月1日以来最高收位。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.135/66.145，上日收报66.3875/66.3975。
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俄罗斯股汇市12月31日逢假日休市：指标RTS指数 30日收报757.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收报404.73点。卢布兑美元 30日收报73.59；卢布兑欧元 报80.434。(完)
(整理 张荻； 审校 张明钧)