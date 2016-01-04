《全球重要经济事件一览表》--1月4日-1月11日

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高

路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。