《全球汇市》美元在两周高位附近徘徊，今年料受到政策前景差异支撑

澳洲央行对进一步放宽政策的看法以及中国的经济表现，料指引澳元2016年的走势。

新西兰元兑美元 上涨0.1%至0.6831美元。新西兰元2015年的跌幅亦超过10%，但牛奶价格去年显示出触底迹象，分析师认为这或将支撑新西兰元2016年表现超越澳元。