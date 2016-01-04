《全球汇市》美元在两周高位附近徘徊，今年料受到政策前景差异支撑

澳元兑美元 持稳，报0.7290美元。澳元2015年挫跌约12%，拖累因素包括大宗商品价格下跌、澳洲央行降息以及中国经济增长放缓的前景。
澳洲央行对进一步放宽政策的看法以及中国的经济表现，料指引澳元2016年的走势。
新西兰元兑美元 上涨0.1%至0.6831美元。新西兰元2015年的跌幅亦超过10%，但牛奶价格去年显示出触底迹象，分析师认为这或将支撑新西兰元2016年表现超越澳元。
纽约 当日
最新报价 上收市价 涨跌%
欧元/美元 1.0849 1.0858 -0.08
美元/日圆 120.31 120.30 0.01
欧元/日圆 130.52 130.59 -0.05
美元/瑞郎 1.0002 1.0010 -0.08
英镑/美元 1.4734 1.4743 -0.06
美元/加元 1.3851 1.3848 0.02
澳元/美元 0.7287 0.7275 -0.12
新西兰元/美元 0.6822 0.6846 -0.35
澳元/日圆 87.670 87.750 -0.09
新西兰元/日圆 82.080 82.350 -0.33
英镑/日圆 177.26 177.34 -0.05
澳元/新西兰元 1.0677 1.0648 0.27
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰/许娜/孙国玉/王兴亚；审校 杜明霞/李爽/张涛)