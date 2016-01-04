台湾金融：研议开放保险业可投资海外地方政府债券--金管会

路透台北1月4日 - 台湾金管会周日表示，为持续推动金融进口替代，将研议将海外的地方政府债券(Municipal Bond)纳入保险业可投资标的。

自2014年金管会开放保险业投资国际板债券不计入海外投资后，寿险业资金进驻国际板债券，约占整体发行金额78%。金管会统计，保险业投资收益增加307亿台币，证券商承销及法律顾问业务收入增加约27.64亿，政府税收也增约57亿。

除了国际板债券是推行进口替代最大受惠者外，金管会也正修正相关函令开放专业投资人于DBU投资外国交易所交易之结构型商品(ETN)及不动产信托基金(REITs)，并开放基金、债券、境外结构型商品及外国股票等信托商品之信托受益权可质借融资等。

金管会统计，国际板债券(含宝岛债)2015年至11月底发行金额1兆207亿台币，较原先预估发行金额6,000亿台币，达成率高达170.12%。

至于金管会开放证券商可与专业投资机构于营业处所买卖国外发行之人民币计价债券，目前已有六家证券商承作国外发行人民币债券业务，于营业处所买卖人民币计价债券8.96亿人民币。

衍生性商品方面，金管会开放国银海外分行办理新台币无本金交割远期外汇(NDF），已核准二家银行三家海外分行办理，2015年至11月交易量2兆2,135亿台币；柜买中心也建置台币利率交换交易平台上线近一年来已有38家金融机构参加该平台，交易金额2,566亿台币。