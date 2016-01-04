主要国家经济指标预测--1月5日****

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.3
未经季节调整失业人数(万人) 269.3 263.3
经季节调整失业率 6.3% 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 277.2
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 56.0 55.3
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.1% -0.4%
(较上年同期) +0.2% +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +0.4% +0.2%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.3% +0.2%
扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.9% +0.9%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 持平 -0.5%
(较上年同期) -- -0.4%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 710.6
-- 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,810 1,819
2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,684.6
2230 澳洲AIG服务业指数 12月 -- 48.2
1月5-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%
(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月4日(一)
0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月 52.6 --
0140 韩国日经/Markit制造业PMI 12月 50.7 --
0145 中国财新制造业采购经理人指数(PMI) 12月终值 48.2 49.0
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 52.1 50.0
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 12月 55.6 55.0
0850 法国Markit制造业PMI 12月 51.4 51.6
0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 53.2 53.0
0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 53.2 53.1
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加14.76 增加13
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加38.73 增加37
抵押贷款批准件数(千件) 70.41 69.65
M4货供额(较前月) +0.4% --
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 51.9 52.7
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +0.3% +0.6%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.2%
(较上年同期) +0.2% +0.4%
1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 12月 47.5 --
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 51.2 --
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 -0.4% +0.7%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 48.2 49.0
投入物价分项指数 33.5 35.0
就业分项指数 48.1 50.0
新订单分项指数 49.2 --
2300 韩国经常账收支(亿美元) 11月 盈余67.5 --
(完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。