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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--1月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.3

未经季节调整失业人数(万人) 269.3 263.3

经季节调整失业率 6.3% 6.3%

经季节调整失业人数(万人) -- 277.2

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 56.0 55.3

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.1% -0.4%

(较上年同期) +0.2% +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.4%

(较上年同期) +0.4% +0.2%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.3% +0.2%

扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.9% +0.9%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 持平 -0.5%

(较上年同期) -- -0.4%

1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 710.6

-- 美国汽车销售年率(万辆) 12月 1,810 1,819

2100 韩国外汇储备(亿美元) 　　　　　　　　　　 　 12月　　 　 -- 　3,684.6

2230 澳洲AIG服务业指数　　　　　　　　　　　　 12月 -- 48.2

1月5-10日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%

(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

1月4日(一)

0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月 52.6 --

0140 韩国日经/Markit制造业PMI 12月 50.7 --

0145 中国财新制造业采购经理人指数(PMI) 12月终值 48.2 49.0

0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 　52.1 50.0

0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 12月 55.6 55.0

0850 法国Markit制造业PMI 12月 51.4 51.6

0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 53.2 53.0

0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 53.2 53.1

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加14.76 增加13

抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加38.73 增加37

抵押贷款批准件数(千件) 70.41 69.65

M4货供额(较前月) +0.4% --

0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 51.9 52.7

1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +0.3% +0.6%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +0.2% +0.4%

1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 12月 47.5 --

1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 51.2 --

1500 美国建筑支出(较前月) 11月 -0.4% +0.7%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 48.2 49.0

投入物价分项指数 33.5 35.0

就业分项指数 48.1 50.0

新订单分项指数 49.2 --

2300 韩国经常账收支(亿美元) 11月 盈余67.5 --

(完)

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