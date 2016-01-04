港报社评：建治国权威，最重要经济--星岛日报1月4日

二○一五年对于中国而言是波澜壮阔的一年。一方面，强力反腐继续推进、军队体制改革正式启动、「习马会」新加坡登场、「一带一路」建设取得实质进展；另一方面，经济下行压力加大、股灾重创中产阶级、天津爆炸等天灾人祸不断、南中国海主权争议升温。二○一六年的中国，必定又是不平静的一年，经济如何既保速又转型，反腐何去何从，军改能否不出乱子，崛起大国如何取得国际社会信任，正正考验着中共执政高层。

二○一五年是习近平执政的第三年。上任以来，这位红二代掀起史无前例的反腐风暴，整顿吏治，高度集权，希望实现权责合一以推动改革。过去一年，他继续沿着「新权威主义」道路前行。反腐依然风风火火，抓了郭伯雄这只大老虎，北京、上海也揪出「老虎」，实现反腐全覆盖，官方判断「不敢腐的氛围总体形成」。集权方面亦是如此，贯彻「军委主席负责制」，举行抗战大阅兵，跨越胡江，直逼毛邓。

最亮眼的改革莫过于军改启动。他宣布裁军三十万，撤销四总部，重建五大战区，打破内地军队体制，彻底推倒重来，可以说是一场革命。

外交方面，中国在南海大规模填海建岛，亚洲基础设施投资银行正式启动，对外输出高铁，展现了逐步改变美国主导的战后秩序的雄心。当然，也令中美关系更形微妙复杂，引发一些周边国家的不安。

涉台方面，习近平展现柔软的身段，与马英九总统在新加坡互称「先生」，实现两岸领导人的历史性会晤。

相比之下，过去一年经济方面交出的答卷似乎并不尽如人意。虽然提出了数百项市场化导向的改革，但人们感受不深，相反经济告别高增长，股市人为式暴涨，之后灾难式暴跌，救市又一筹莫展，不仅让中产阶级损失惨重，也戳破了政府万能的形象。

环保形势依然严峻，问题积重难返，雾霾之下难见青天，老百姓非常不满。长江船难、天津港爆炸、深圳塌坡等事故，与其说是天灾，不如说是人祸，暴露治理能力的短缺。

中国目前仍有七千万贫困人口，官方提出二○二○年将建成小康社会，二○一六年被视为「十三五」开局之年。依赖投资、依靠信贷、注重出口的增长模式显然已走到转折点，确立新模式刻不容缓。但经济下行压力仍大，国际环境又反覆不定，如何既保增长，又促转型，备受瞩目。

这不仅是经济问题，也是政治问题。必须看到，反腐虽仍获得掌声，但边际效用递减，老百姓对打老虎已经没有之前的亢奋。对他们而言，最实际的还是钱包要鼓起来，而不是缩水。持续的反腐风暴亦令官场人心惶惶，懒政怠政，无可避免也会影响经济。

如果无法维持百分之六点五的增长，失业率上升，可能会引发社会动荡。军改如火如荼展开，阻力极大，经济一旦不稳，无法安置大批下岗的军官，势必动摇军心，甚至令改革受挫。说到底，经济始终是最关键的。

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