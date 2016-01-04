更新版 1-中国汇市：人民币早盘大跌创逾四年半新低，贬值预期难消跌势料延续

(新增市场人士评论及更新报价)
* 人民币早盘大跌，与中间价双双刷新逾四年半低点
* 中间价8.11汇改来首破6.5元关口，凸显央行态度
* 客盘购汇需求仍旺盛，短期贬值趋势料延续
* 离岸大跌至逾四年半低点，两地价差重回千点以上
* 首日夜盘交易，交投料较平淡
路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价大跌，并双双创逾四年半新低。交易员称，新年首日中间价即跌破6.5元关口，表明央行认可下跌趋势；客盘购汇需求仍旺盛，成交亦放量，短期贬值趋势料延续。
他们并表示，因元旦假期后市场流动性恢复，离岸CNH 早盘亦现大跌，与在岸价差重回千点以上；今日首开夜盘交易，预计交投将较为平淡，央行仍需为市场提供流动性，确保市场平稳运行。
“看中间价，6.5直接拿下，央妈的态度很明确了，就要看今年想贬到什么位置了，跌到6.7还是6.8，得看央妈，”一中资行交易员称，“贬值方向没变，不像到底了的感觉。”
离岸人民币即期 周一在2016年首个交易日开盘即大跌，盘中跌幅一度扩至460点子至6.6140，创2011年9月底以来新低。
交易员指出，离岸大跌一方面受中间价跌破6.5影响，另外元旦假期后市场流动性恢复了。但汇价大跌并未超出市场预期，关键是后续几天离岸跌势是否持续。此外因央行连续出台措施限制套利，短期两地巨大价差料难弥合，不排除继续扩大的可能。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周四人民币汇率指数为100.94，较前周微升0.07%，较2014年底则仍升值0.94%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.74和98.84，较2014年底分别升值1.71%和贬值1.16%。
根据此前央行发布的通知，今日外汇交易中心银行间外汇市场将延长交易时间至23:30，但收盘价时间仍维持在16:30。交易员认为，首日夜盘交易，市场交投料整体平淡，点差也会比较大，若出现较大偏差，央行仍会出手平抑。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5097元，上日收报6.4936元。今日人民币兑美元中间价 报6.5032元，上日中间价为6.4936元。人民币兑美元即期成交额 为112.99亿美元，上日半日为60.89亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆在2016年首个交易日跌至10周低点，中东地缘政治紧张局势和中国数据疲软刺激避险日圆买盘。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.834元, 上日尾盘为6.785元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6130元, 上一交易日尾盘报6.568元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5096。外汇交易中心自1月4日，每天11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)