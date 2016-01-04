更新版 1-中国汇市：人民币早盘大跌创逾四年半新低，贬值预期难消跌势料延续

(新增市场人士评论及更新报价)

* 人民币早盘大跌，与中间价双双刷新逾四年半低点

* 中间价8.11汇改来首破6.5元关口，凸显央行态度

* 客盘购汇需求仍旺盛，短期贬值趋势料延续

* 离岸大跌至逾四年半低点，两地价差重回千点以上

* 首日夜盘交易，交投料较平淡

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价大跌，并双双创逾四年半新低。交易员称，新年首日中间价即跌破6.5元关口，表明央行认可下跌趋势；客盘购汇需求仍旺盛，成交亦放量，短期贬值趋势料延续。

他们并表示，因元旦假期后市场流动性恢复，离岸CNH 早盘亦现大跌，与在岸价差重回千点以上；今日首开夜盘交易，预计交投将较为平淡，央行仍需为市场提供流动性，确保市场平稳运行。

“看中间价，6.5直接拿下，央妈的态度很明确了，就要看今年想贬到什么位置了，跌到6.7还是6.8，得看央妈，”一中资行交易员称，“贬值方向没变，不像到底了的感觉。”

离岸人民币即期 周一在2016年首个交易日开盘即大跌，盘中跌幅一度扩至460点子至6.6140，创2011年9月底以来新低。

交易员指出，离岸大跌一方面受中间价跌破6.5影响，另外元旦假期后市场流动性恢复了。但汇价大跌并未超出市场预期，关键是后续几天离岸跌势是否持续。此外因央行连续出台措施限制套利，短期两地巨大价差料难弥合，不排除继续扩大的可能。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周四人民币汇率指数为100.94，较前周微升0.07%，较2014年底则仍升值0.94%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.74和98.84，较2014年底分别升值1.71%和贬值1.16%。

根据此前央行发布的通知，今日外汇交易中心银行间外汇市场将延长交易时间至23:30，但收盘价时间仍维持在16:30。交易员认为，首日夜盘交易，市场交投料整体平淡，点差也会比较大，若出现较大偏差，央行仍会出手平抑。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5097元，上日收报6.4936元。今日人民币兑美元中间价 报6.5032元，上日中间价为6.4936元。人民币兑美元即期成交额 为112.99亿美元，上日半日为60.89亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆在2016年首个交易日跌至10周低点，中东地缘政治紧张局势和中国数据疲软刺激避险日圆买盘。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.834元, 上日尾盘为6.785元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6130元, 上一交易日尾盘报6.568元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5096。外汇交易中心自1月4日，每天11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。