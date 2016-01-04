港报社评：增加土地供应，要有政策定力--文汇报1月4日

发展局局长陈茂波昨日在网志表示，虽然当前楼价略有回软，但政府会继续增加土地供应，不会放慢脚步。毫无疑问，私楼市场固然是本地经济颇为重要的支柱，但政府不能以放弃照顾居民安居需求来换取楼市表现。坚持增加土地供应，进而增加房屋落成量，这是本届政府定下的长远房策，也是解决本港房屋问题的根本之道，应该持之以恒，坚持不懈，决不能半途而废，更不能因市场出现一些波动，就轻言「改弦更张」。这是负责任政府应有的政策定力。

正如陈茂波的网志所言，过去两个多月本地住宅物业巿场有较明显的回软迹象。不仅去年11月私人住宅的售价指数和租金指数，较9月份的历史高峰回落了约4.1%和2.1%；而且2015年前11个月的整体成交量也较前年同期下跌了约5,800宗，令现时香港住宅整体成交量徘徊于1997年以来的低位，远逊于香港两个楼巿高峰期1997年和2010年水平。

不可否认，私楼市场开始「吹冷风」与政府一直以来坚持按供应目标增加土地供应，改变市民对未来楼市的预期有一定关联。在政府努力拓地建屋，保持稳步上升的房屋供应量背景下，有置业需求的市民面对至今仍不够合理的楼价水平，自然会持观望态度，这种市场氛围，在整体偏低的成交量数字上得到了一定反映。

诚然，政府有责任维持整体楼市的稳定，以避免本港经济体系受到冲击，但作为香港的施政者和管治者，政府的重要任务是解决困扰本港多年的楼价高企，回应和关顾广大市民对于「上楼」的诉求及渴望。坚持增加土地供应，大力拓地建屋，这是针对房屋问题核心症结所下的「苦口良药」，更是十年房屋大计得以实现的「基石」所在，不能有丝毫动摇犹疑，必须坚定不移，坚持不懈地落实推进。

况且，影响楼市波动的因素绝不止政策一项，包括汇率、外围经济环境、供求关系甚至自然灾害和公共事件等，都能左右楼价走势。若市场一出现风吹草动，就对长远政策方向产生质疑，甚至为了稳定楼宇市场而对房屋政策朝令夕改，这都将催生更多的问题和矛盾，令本已相当复杂的局面更添烦忧。一个负责任、有担当、懂得抓主要矛盾的政府，这个时候更应该坚定信心，排除万难，努力推进长远房屋供应目标逐步达成，以建立市民对政府施政的信心，对实现个人安居梦抱有希望，进而成为政府施政真诚的同路人和支持者。

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