港报社评：中纪委反腐，为十九大清障--明报1月4日

跨入2016年，中国不仅进入新五年经济规划的「开局之年」，还进入了中共十九大的筹备之年。内地今年的「开年第一会」，就是8天后中共中央纪律检查委员会全体会议。这次中纪委全会的核心任务，就是为这个「换届之年」，扬起党鞭，以反腐来清障。

刚刚过去的2015年，是中国政坛「打虎之年」。一年打虎，上到中央军委前副主席、全国政协现任副主席这类「大老虎」，下到省部军级的「小老虎」，加起来数量惊人。而年底最后的日子，在「最后一虎」的猜测中，抓了央企中国电信董事长常小兵、惩办了「雾霾猖獗背后的权力黑手」环保部副部长张力军。中央级大国企的头头，加上中央部委负责人两大类型贪官被办，留下第三类地方官员受查的悬念。

北京消息称，西南大省四川省长魏宏，在出席中央经济工作会议后就被中纪委留下调查。很多人猜测，他将成去年「最后一虎」，最新消息说，他可能成为「开年第一虎」，因为中共十八届中纪委六次全会即将召开，这次全会内容特别，有必要在会前打虎祭旗。

中共中央纪委与中共中央委员会同步，五年一届，而一届中纪委的全体会议，除中期和尾段两年通常开两次全会，余下都是一年一度。虽然今年是例行年度全会，但同每届中纪委第六次全会一样，因为与中共「换届工作」相关连而特别令人关注。

中共十九大预定2017年举行，十九大高层大换血，将从今年开始的四级地方党委大换届，来层层铺垫，是以内地今年也进入「换届之年」。而今年的「换届工作」，与往次有极大不同，就是中央要汲取教训，由政治局向中纪委提出一个重要要求，即在纪律检查层面，加速清理「瘀血」，「防止带病提拔、带病上岗」。

之所以提出「防止带病提拔、带病上岗」的要求，是因为近年中国贪腐猖獗，不仅渗透地方和军队，还渗透到中央委员会，更渗透到最高领导层。一年前，中纪委召开第五次全会上，中纪委书记王岐山就在中纪委工作报告中提出，一年中聚焦目标任务，是重点查处中共十八大后「不收敛、不收手」的领导干部。因此，去年一年中纪委的主要工作，都是清理中共十八大前换届后在岗、不识进退仍然贪腐的大小老虎。

根据官方统计，去年中纪委查处的「中管干部」，即省部级干部至少达37人。而去年军方先后分10多批公布「打虎榜」，超过40名「军老虎」被公开通报查处。中共十八大以来被查处的「老虎」级官员累计已达138名，其中包括47名「军老虎」。

去年底政治局的总结会议上，特别强调中央去年「坚定不移推进全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争」，还刻意点出对中央政治局前常委周永康、中央书记处前书记令计划等人的查办。而习近平更提出「坚决消弭隐患、杜绝后患」的要求，是对即将召开的中纪委全会、即将展开的地方党委大换届，也是对今年开始的十九大人事筹备的要求。

内地近年的腐败，其中一大腐败是「组织人事腐败」，具体说就是买官卖官之风盛行，小到县官，大到中委，都有市场行情。在加紧查处之下，到去年11月中共十八届五中全会止，已有7名十八届中央委员、11名中央候补委员被查处后逐出中委。这一数字，超过中共十四届到十七届4届被查处和逐出中央委员会人数总和，可谓「史无前例」。

所谓「消弭隐患、杜绝后患」，就是要为中共十九大清除多年贪风形成的政治障碍。这是一项极为艰巨的任务，而12日开幕的中纪委全会，就要探索完成这一任务的途径。总体上看，过去一年中纪委书记王岐山的目标，是要以强力打虎形成「不敢腐」之氛围，今年则应配合大换届，尝试建立「不能腐」的环境。

自元旦开始，中纪委和监察部网站的微信公众号，已开通运行手机「一键举报」功能，这就是建立「不能腐」环境。与此同时，预料今次中纪委全会将强调「两手硬」，一手是继续坚持「八项规定」，不准「四风」回潮，遏制腐败蔓延势头；一手是「探索党长期执政条件下强化自我监督的有效途径」，以及完善中共党内监督制度，全面加强党纪建设。 由前者看，因应反腐引向深入，今年将继续「打虎」，不排除有「大老虎」被打，来为十九大的筹备祭旗。而从后者看，则客观上还有改变中共从地方到中央的换届中，组织人事的山头主义 和权力博弈，以反腐来震慑人事腐败，阻止退休元老干预人事安排，也是中纪委反腐「打虎」的弦外之音。

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