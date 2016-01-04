港报社评：经济压力虽增，香港机遇未减--经济日报1月4日

不少港人怀着忧虑迎接新一年，此应因对去年经济金融先高后低犹有余悸。今年本港经济虽难好，惟内外环境实未必太坏，港人与其心怀担忧，不如更积极把握机会、创造新机遇。

新年本该充满新希望，惟不少港人却充满忧心，因去年经济、资产市场呈先高后低格局，无论楼市股市以至旅游业，去年上半年表现不俗，下半年却明显走弱。承接去年弱势，这些负面因素今年恐未散，如港股未见有回勇条件、楼市跌势亦趋明显，且内地客自由行变一周一行后，今年访港内地客更是易跌难升，多条支柱不济，或预视今年本港经济难言理想。

今年本港经济虽未许乐观，但差亦差不到哪里，因从内外客观环境看，本港局面实不太差。

本港作为细小外向经济体，经济向来受外围尤其中美左右。今年美国步入加息周期，市场虽忧加息损经济，惟美国复苏实有望加快，如国基组织（IMF）料今年美国经济增长可达2.84%，稍胜去年的2.57%，复苏提速可减加息冲击。

至于今年内地经济料续放缓，惟放缓幅度相信有限，外界普遍料今年内地经济可达6.6%至6.8%，较去年估计约6.9%的表现，减速料温和，若内地经济能软着陆，对本港经济的负面冲击料可控。

今年美国与内地经济若能靠稳，将可为本港经济补底，现仍低企在3.3%的失业率，大升风险不高，全年仍有望保持4%以下的尚好状态，加上今年职场平均加薪幅度料达4%，相信可为本地消费提供一定动力。且访港内地客减少的同时，近月来自东南亚以至美加的旅客量却见回升，为本港旅业带来新希望。

事实上，自2008年金融海啸后，不少港人都对新的一年偏向审慎，但结果仍能年年难过年年过。虽然今年压力似增大，但港人与其带着忧虑迎接新一年，不如积极把握机会、创造新机遇。

本港各传统支柱产业，仍有不少机会可加以把握。在内地积极开放的大前提下，刚启动的中港基金互认、深港通亦准备待发，以至人币国际化、内地金融开放，可为金融以至专业服务业带来新机会。本港商界亦可力吸非内地的外国旅客、深挖本地消费，为本港旅游零售业拓新发展。

惟香港更应创造新机遇，就是加快发展创新创意产业，助经济多元化发展，亦为年轻人创更宽广的发展空间，为香港未来打下更好基础。

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