希腊政经：希腊央行总裁敦促政府落实改革换援助举措

路透雅典1月2日 - 希腊央行总裁史托纳拉斯敦促政府落实与国际债权人达成一致的改革换援助举措，并告诫称走回头路会给希腊经济带来难以承受的风险。

希腊总理齐普拉斯的执政联盟面临艰巨的养老金改革任务，这将考验他对落实国际债权人要求的相关措施的决心。

“顺利完成第一阶段评估势必对信心有十分积极的影响，这是存款回到银行系统的关键，”史托纳拉斯在Kathimerini周日版写道。

“如果不能通过上述评估，则将造成情况不稳定，令人想起2015年上半年的情形。如果重蹈当时的覆辙，则将带来巨大风险，此番则或令希腊经济面临不能承受之重。”

史托纳拉斯写道，如果评估顺利完成，则欧洲央行可以将希腊公债纳入其量化宽松政策中。

“摆脱危机以及让一切恢复正常为期不远，政府必须落实与国际债权人达成的协议，采取措施改善信任环境，”史托纳拉斯写道。