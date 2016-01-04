香港金融：退休保障改善建议加快结构性赤字出现，加税难免--官员

路透香港1月4日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强称，任何的退休保障改善建议均会加快结构性赤字的出现，在面对人口老化带来的财政缺口，加税在所难免。

近日政府正就退休保障作公众谘询，更引起对于政府有否承担、应如何使用财政储备等的热烈讨论。

陈家强周日在其网志(here)称，按推算，65岁或以上的长者人口，会由现时每100人中占15位，增加至30年后每100人中占30位，上升一倍。

现时，社会福利和医疗衞生的开支共占政府经常开支三至四成。如果只是按着长者人口的增长作出调整，并假设服务维持在现有水平，即是说从今开始，什么改善的工作都不做，不推出新的津贴，及不增加现行的长者福利，30年后有关开支预算将会升两倍至三倍。

“也即是说，单就长者数目急速上升，公共开支已面对很大的压力，政府亦已很大机会要透过加税以及引入新的税种去解决。”他说。

根据政府长远财政计划工作小组报告此前推算，面对人口老化及预期经济增长放缓，若政府的开支增长持续地超过本地生产总值和收入的增长，结构性赤字可能会于未来约10年间出现。

报告曾分析，即使利得税和薪俸税税率增加一倍，增加的收入预计也只不过大约1,690亿港元，相当于2013名义本地生产总值的8%而已，未能全面填补推算在2041/42年度会出现，相当于名义本地生产总值8.6-21.7%的财政缺口，但增加一倍的税率对香港的经济发展却必然带来严重的负面影响。

陈家强称，不论社会最后的取向如何，任何的退休保障计划都是“无财不行”，若果采纳“不论贫富”原则向所有长者提供划一金额的援助，以今天的价格计算，30年后每年新增的开支会是500多亿元，差不多相等于今天投放在社会福利或医疗卫生方面的经常开支总额，财政上并不可行。

“以上的数字可以说明什么？就是任何的退休保障改善建议均会进一步加重香港的公共财政压力，加快结构性赤字的出现，所以政府要增加承担的问题时，难免要触及加大税收的力度。”他说。

他同时指出，加税不免会削弱香港的竞争力，影响经济增长，令企业、人才到来投资、就业却步，甚至令香港的评级下降，所以政府不得不小心处理。

面对迟早出现的结构性赤字，旨在为香港财政储备提高长线投资回报的“未来基金”已于1月1日正式成立。此外，政府去年起要求各政策局推行“0-1-1”计划，目标在三个年度内共节省2%经营开支，将腾出的资源重新分配，推行新的服务。（完）