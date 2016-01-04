韩国金融市场：韩元和韩股早盘下跌，受中国PMI数据及人民币疲软拖累

斗山重工业 重挫4.1%，尽管公司宣布获得越南6,669亿韩元订单。

炼油厂个股下跌，因沙特(沙乌地)阿拉伯处决一名重要的什叶派教士在该地区引发愤怒使得地缘政治形势紧张，助长对于油价和炼油个股的疑虑。S-Oil Corp 跌1.9%。

外资料连续第21个交易日卖超韩股，今日早间卖超600亿韩元。

三年期公债3月期货 升0.04点至109.63。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,184.4 1,172.5

日圆/韩元 9.8898/972 9.7611

韩国公债期货 * 109.63 109.59

韩国综合股价指数 1,931.18 1,961.31

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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