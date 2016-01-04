中国债市动态：现券收益率快速反弹后缩减涨幅，流动性紧势未缓施压

路透上海1月4日 - 2016年首个交易日，中国银行间债市周一早盘现券收益率一度快速反弹，随后涨幅稍有缩减，IRS（利率互换）亦走升。去年末最后一日资金面骤然紧绷，年终决算时点过后今日流动性紧势仍未见明显缓和，加之近日有MLF（中期借贷便利）到期，现券短期承压调整。

交易员并指出，在央行上周四暂停逆回购后，市场预期这预示着近期降准可能性上升；但元旦假期消息面平静，明日公开市场动向值得高度关注。面对资金面趋紧，央行是否会重启逆回购或将对市场预期形成明显影响。

“收益率开盘就跳着上，（10年利率债）最高6-7个（基）点，现在回来一些，3个点吧，主要是资金紧，市场有些担心，”上海一银行交易员称。

而1月3日将有2,500亿元人民币MLF到期，截至目前尚未有续做的消息传出。

北京一券商交易员谈到，早盘IRS是一年先上行，随后五年跟上，现券一大早买盘也少，这样看主要还是资金的影响，“明天早上要是逆回购不重启，就悬了。”

上述银行的交易员则认为，从目前的资金状况看，很多银行都会申报明天公开市场逆回购的需求，明日重启逆回购也有必要，不过如果央行继续按兵不动，也可能后续还有降准等后招。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

2015年对流动性呵护有加的中国央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。不过展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。

剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在2.88%/2.84%，上日尾盘为2.86%/2.80%。