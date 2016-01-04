更新版 1-中国股市：沪综指早盘放量大幅收挫近4%，3,400点或有较强支撑

(新增更多内容及最新报价)

路透北京1月4日 - 中国股市沪综指周一早盘大幅收跌近4%。分析师表示，2016年第一个交易日，早盘大盘放量下跌，盘中指数一度出现快速跳水，中小盘个股跌幅较大。今日人民币汇率大幅贬值引发了市场对资本外流的担忧，加之目前市场扩容和解禁的压力明显，降准预期落空造成短期市场氛围偏空。

沪综指 早盘收报3,399.91点，跌139.27或3.94%。上证A股上午成交1,934亿元人民币，上日全日为2,521亿元。

“两方面导致日内出现比较大的跌幅。”首创证券策略分析师邵帅指出，美联储加息后，人民币汇率持续贬值，尤其今天这么大幅度的贬值，引发了整个市场对于资本外流，尤其是像股市这种风险资产下行压力的担忧，这是今天市场大跌的一个核心因素。

他并指出，现在市场对扩容的担忧较强，1月8日市场将迎来大股东解禁潮，目前解禁压力较明显，可能会使一直扰动市场的神经。另外三月份将推行注册制，新股发行（IPO）政策的频繁出现，也加剧了市场对于扩容的担忧。

他认为，从技术上看，沪综指3,400点是此轮行情的启动区域，也是前期股指震荡区间的下沿，此区域成交密集，或有较强支撑。

人民币兑美元即期 周一早盘随中间价大跌，并双双创逾四年半新低。交易员称，新年首日中间价即跌破6.5元关口，表明央行认可下跌趋势；客盘购汇需求仍旺盛，成交亦放量，短期贬值趋势料延续。