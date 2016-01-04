中国货币市场：回购利率回落但资金紧势未改，关注央行明日逆回购操作

路透上海1月4日 - 继年末资金转紧并传央行SLO驰援后，2016年首个交易日，中国银行间货币市场周一紧张势头未见明显缓解。交易员称，今日转债申购资金在途、同时近期亦有央行MLF到期未续作，多重因素致大行供给减少，场内拆借较为不易；但回购利率在开盘价引导下整体仍回落。

他们并称，午后资金面有望一定好转，不过央行上周暂停逆回购后市场对进一步宽松预期仍在，短期流动性能否根本改善仍寄望于央行，目前关注明日逆回购操作情况。

“MLF到期(没有续作)，然后转债申购，隔夜和七天都不好借，大行一早也在市场上借钱，押信用的还得加点。”上海一券商交易员称，上周最后一天有机构违约的事，估计把大家也都搞得挺慌的。

她并称，午后资金可能会有缓解，但是感觉明天央行还是应该做点逆回购稳定预期。

三一重工 此前发布公告称，将发行45亿元可转债，股权登记日为12月31日，网上网下申购日为2016年1月4日，网下/网上申购退款日为2016年1月7/8日。

据路透统计，2016年1月3日到期的2,500亿元MLF（中期借贷便利）目前尚未看到央行相关续作的公告。

上海一银行交易员亦认为，目前央行没必要回笼资金，今天MLF没有看到续做,逆回购上周也停了，接下来就只能等着降准了；从长期资金来看，目前成交还没明显变化，估计资金面是短期因素。

“如果央行出手不及时，还是会弄得人心惶惶，”她称。

2015年央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9801 2.1183 -13.82

七天 2.2871 2.3245 -3.74

14天 2.8828 2.9915 -10.87

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0000 4.2050 +79.50

七天 3.6050 1.1050 +250.00

14天 3.0300 2.3000 +73.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.1000 -10.00

七天 2.4000 2.4000 +0.00

14天 2.9000 2.9000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9950 1.9910 +0.40

七天 2.3350 2.3550 -2.00