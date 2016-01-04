中港证券：2015年港股通净流入1,272亿港元，远超沪股通净流入规模

路透香港1月4日 - 根据香港联交所资料，2015年沪港通南向交易（港股通）录得净流入金额1,272亿港元，但北向交易（沪股通）净流入仅185亿元人民币，这与内地资金外流趋势基本一致。

2015年上半年国内A股市场火爆，外资净流入A股金额约534亿元，但下半年在A股大跌、人民币贬值以及美国加息预期升温等因素影响下，沪股通录得净流出349亿元。

资金外流的情况于第四季尤为明显，沪股通每月均录得净流出，这与A股表现大相迳庭，中国股市沪综指 于第四季反弹16%，并引领指数全年累计涨9.4%。

而内地资金流入港股的规模在下半年明显缩减，然全年计只有7月及10月录得净流出，上半年港股通净流入1,033亿港元，下半年净流入239亿港元。而港股恒生指数 于2015年累计下跌7.2%，恒生国企指数 跌19.4%。

沪港通于2014年11月17日开通，单计2014年沪股通的净流入685.7亿元人民币，同期港股通净流入只有131.48亿港元。

以下为沪港通每月总成交金额（买入及卖出合计）变化：

沪股通 港股通

总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化

（亿元人民币） （%） （亿港元） （%） 12月 625.27 -38 452.35 +20 11月 1,009.70 +42 377.42 +37 10月 709.08 -13 276.26 +9

9月 818.77 -32 252.92 -50

8月 1,207.11 -39 509.73 -45

7月 1,962.84 -14 929.97 +12

6月 2,272.14 +51 827.87 -20

5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56

4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560

3月 1,375.30 +104 356.33 +249

2月 674.93 -32 102.18 -67

1月 998.87 -17 307.20 +67（完）