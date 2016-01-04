台湾债市：10年公债殖利率收跌，因股市重挫吸引资金涌入

* 台股重挫吸引资金由股转债

* 短线观察股市表现，若续跌殖利率看跌

* 明日104/12期殖利率暂看0.98-1.03%

路透台北1月4日 - 台湾指标10年公债 殖利率周一收盘下跌。交易员表示，受台股重挫影响，资金涌进债市，而随殖利率走低，引短线多单出场；不过，在殖利率弹至1%以上即吸引银行及券商买盘进驻。

他们指出，在中国等亚洲股市全面重挫冲击下，今天台股跟着走跌，资金转进债市避险，带动五年券及10年券殖利率走跌，明天观察重点仍在股市表现。

〞今天感觉还不错，新年第一天就有钱落袋，但随着殖利率下来大家都变得很谨慎，不敢再往下追。〞一位大型券商交易员说。

他们表示，倘若中国股市明日持续下跌，台股等亚洲股市将跟着走跌，料台债殖利率有机会进一步下跌，因此，短线观察重点在股市表现。

交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.62%间；10年券104/12期殖利率则介于0.98-1.03%间。

台湾股市 周一放量收跌2.68%。分析师指出，受美股上周收盘重挫、中国公布的数据显示制造业活动萎缩，及中东地缘政治紧张情势升高等冲击，亚股全面下跌，台股指数则跌破8,200点。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.09 0.6066% 0.5950-0.6066% 2.5 10 104/12 -1.40 0.9980% 0.9922-1.0145% 20.25

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.9980%

5 104/13 0.6066%

3 105/1 0.4460%