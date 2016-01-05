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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 17:42 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月5日

路透香港1月5日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日  公司名称                 发行量    集资额       发行价       上市日  保荐人
                                      (亿股)    (亿港元)     (港元)               
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 *12/31-1/7  成实外教育               7.5       16.35-21.9   2.18-2.92    1/15    麦格理
 *12/31-1/6  融信中国                 3.375     18.1-20.7    5.36-6.13    1/13    工银国际
 12/30-1/5   巨匹建设                 1.3336    1.67-1.93    1.25-1.45    1/12    国泰君安
 12/24-30    年年卡                   1         1-1.76       1-1.76       1/7     华富嘉洛
                                                                                  
 
 2016年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 *1/4      保发集团                  0.93        1.05        升53.8%      广发融资
                                                                          
     
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校  黄凯)

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