路透基点：2015年中国联贷市场稳健增长，超越其他亚太市场--TRLPC

中国中钢集团公司2015年三度延后债券可赎回日期，10月还延迟付息。其债务问题引发资金出借方对该公司2014年2月敲定的一笔2.3亿美元三年期贷款的疑虑。

中国百货商场连锁业者世纪金花商业控股5月时公告其主席失去联络后，世纪金花的1.328亿美元贷款已经暂时搁置。

然而，中国的并购活动为贷款市场提供了机遇。

GO Scale Capital于7月敲定一笔19.3亿美元交易，支应其以28亿美元收购飞利浦旗下照明零组件事业80%股权的部分资金。中国银行为该笔贷款的独家簿记行。

中国工商银行专项融资部门并购融资及国际银团部门资深经理Haojie Cai表示，随着中国知识产权保护的改善，过去两年文化和娱乐行业的海外并购交易也增多了。鉴于中国处于过渡到高科技制造的转型期，投资相关行业的动机也相应升高。

与此同时，中国银行业者在美国上市中国企业的私有化计划中，也维持优势。

12月时中国出现其历来规模最大的杠杆收购--移动安全软件厂商奇虎360准备贷款34亿美元，以期为一投资团队发起的93亿美元收购计划提供融资 。

和2015年中国多数杠杆收购(LBO)一样，奇虎360私有化的大型贷款案也由中资银行业者牵头。中国招商银行全面包销，并料将邀请另外两家中国同业参与这项贷款案。