欧洲已公布经济指标--2016/1/4

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.4 r +1.6 r 英国 第三季 +0.4 f +0.5 f +2.1 f 德国 第三季 +0.3 f +0.4 f-@ +1.8 f 法国 第三季 +0.3 f 持平 f -- 意大利 第三季 +0.2 f +0.2 r +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 -0.1 f +0.1 f +0.2 f 英国 11月 持平 +0.1 +0.1 德国 12月 -0.1 p +0.1 f +0.3 p 法国(HICP) 11月 -0.2 f +0.1 f +0.1 f 意大利(HICP) 11月 -0.4 f +0.5 f +0.2 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 -0.3 -0.4 r -3.1 英国 11月 -0.2 -0.1 r -1.5 德国 11月 -0.2 -0.4 -2.5 法国 11月 +0.1 +0.2 -2.4 意大利 11月 -0.5 -0.2 r -3.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 10.7 10.8 英国 7-9月 5.3 5.6 德国 11月 6.3 @ 6.4 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 10月 11.5 11.8 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)