背景资料：中国政府2016年经济及主要改革政策一览

路透北京1月4日 - 以下为中国政府2016年推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**金融**

*--中国央行自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，新政策框架将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，而宏观审慎资本充足率是其核心。

*--中国央行表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30；同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。

*--全国人民代表大会常务委员会表决通过相关决定，明确授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求，调整适用现行《证券法》关于股票核准制的规定，对注册制改革的具体制度作出专门安排，决定自2016年3月1日起实施。

*--中国上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所发布指数熔断相关规定，于2016年1月1日起正式实施；三家交易所将触发5%熔断阈值暂停交易30分钟缩短至15分钟，但保留了尾盘阶段触发5%或全天任何时候触发7%暂停交易至收市的安排。

**财税**

*--国务院下发通知称，决定自2016年1月1日起调整证券交易印花税中央与地方分享比例，将证券交易印花税由现行按中央97%、地方3%比例分享全部调整为中央收入。

*--财政部和国家税务总局联合下发通知称，从2016年1月1日起，对符合条件的体育场馆自用的房产和土地，免征房产税和城镇土地使用税。

*--财政部称，自2016年1月1日起对进出口关税进行部分调整，适度扩大日用消费品降税范围，以暂定税率方式降低进口关税税率相对较高、进口需求弹性较大的箱包、服装、围巾、毯子、真空保温杯、太阳镜等商品的进口关税。

*--商务部公告，中韩、中澳自由贸易协定于2015年12月20日同时生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。

*--自2016年1月1日起，放宽享受加计扣除政策的研发活动和费用范围。除规定不宜适用加计扣除的活动和行业外，企业发生的研发支出均可享受加计扣除优惠。

**改革**

*--国务院称，将下调燃煤发电上网电价以减轻企业负担，从2016年1月1日起，全国平均每千瓦时降低约3分钱，降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价。对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价。

*--人大常委会表决通过《人口与计划生育法修正案（草案）》，全面二孩政策于2016年1月1日起在全面范围内实施，提倡一对夫妻生育两个子女。

*--《居住证暂行条例》于2016年1月1日起施行。持有人可享有包括义务教育、基本公共就业服务等在内的六大基本公共服务和七项便利。

*--新修订的《中央定价目录》于2016年1月1日起施行，修订后的定价种类约比2001年版中央目录减少46%，仅保留天然气、供水、电力等七种（类），八成具体项目退出新版中央定价目录。

注：*代表新增。（完）