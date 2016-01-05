更正-路透基点：置富产业信托签署五年期贷款，规模降至32亿港元--TRLPC

(更正：因英文原文有误，贷款规模应为“32亿”港元，而非20亿港元；此外并增加细节及贷款利率)

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，置富产业信托于2015年12月22日签约一笔32亿港元(4.10亿美元)五年期俱乐部贷款，规模低于初始目标37亿港元。

这笔贷款包含A部分为20亿港元的有担保贷款、B部分为12亿港元无担保贷款。贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码120个基点。借款方为FRT Finance (HK) Ltd 。

资金将用于再融资及一般企业用途。新贷款预计在3月动用。

借款人上次在联贷市场筹资是2014年4月，与四家银行签署了18亿港元五年期贷款，利率较Hibor加码140个基点。(完)