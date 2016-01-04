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亚洲 | 2016年 1月 4日 星期一 15:23 BJT

印尼经济：12月年通胀率创下六年最低，拓宽央行降息空间

**卢比走势洞见观瞻**

印尼央行官员指出，通胀放缓、经常帐赤字缩减，以及美联储启动近十年来首度升息后，全球市场不确定性减少，皆帮助增加了央行放宽政策的可能性。但官员们不愿证实将于何时降息。

关键在于印尼卢比 汇率，2015年印尼卢比对美元一直相当疲弱。美联储升息后，去年最后两周卢比兑美元升值约2%，但周一日内下跌0.8%。

星展分析师Gundy Cahyadi认为，印尼央行将等待更长一段时间再行降息。

“尽管卢比回吐2015年底部分涨幅，但印尼央行仍重视管控卢比的波动性，卢比目前依然受美元的总体趋势左右。”

即使通胀放缓，“我们认为印尼央行还不至于草率的调降指标利率，”他表示。

央行已于2015年放宽部分放贷规定，力图在不调整指标利率的情况下放宽货币政策，同时启动经济成长。印尼2015年全年经济成长料创下2009年以来最缓慢增速。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 白云/高琦)

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