《路透晚报》--1月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：12月制造业PMI回落至48.2，经济下行压力加大政策微调仍必要--财新

内外需低迷拖累财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方，表明制造业增长前景仍未有明显改观。财新/Markit周一联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)回落至48.2，上月为48.6。

--中国经济：今年GDP预计增长6.5%左右，对外贸易零增长--报告

上海证券报周一刊登预测报告称，考虑到中国经济政策有一定滞后影响，2015年出台的政策措施还会继续发挥作用，经济仍将平稳增长；预计2016年国内实际经济增速略低于7%左右的潜在增长率，国内生产总值(GDP)将增长6.5%左右，而对外贸易将零增长。

--中国房地产：12月百城住宅均价环同比连五个月双涨，涨幅扩大--中指院

中国指数研究院上周提供的报告显示，12月百城价格指数环比、同比连续第五个月双涨，且涨幅均继续扩大，分别上涨0.74%和4.15%。展望未来，随着中央工作会议关于去库存、稳楼市的相关部署在各地逐步落地实施，市场供求关系将得到有力调节，库存压力有望进一步缓解。

--香港房地产：觅地建屋挑战大，微降未来10年供应目标非因托市考虑--官员

香港运输及房屋局局长张炳良周一表示，政府在寻找可发展土地方面，面对很大的挑战，虽然未来数年公私营房屋供应量均会较以往增加，但在整体房屋土地供应方面仍有一定落差；强调政府微降未来10年房屋供应目标，并非建基于短期因素或＂托市＂的考虑。

【金融】

--中国保险：中保投资公司成立，一期募资400亿投资港口及能源项目--保监会

中国保监会周一称，中国中保投资有限责任公司发行中国保险投资基金（一期），规模400亿元人民币，直接投资包括港口建设、天然气运输等境外项目。

--中国金融：首家地市级“坏账银行”落地温州，地方版AMC逾20家--报载

中国证券时报周一报导称，2015年12月下旬有四家地方资产管理公司(AMC)筹备成立，全国范围内地方AMC数量已超过20家；其中温州版AMC--光大金瓯资产管理有限公司是首家地市级“坏账银行”。

--香港金融：退休保障改善建议加快结构性赤字出现，加税难免--官员

香港财经事务及库务局局长陈家强称，任何的退休保障改善建议均会加快结构性赤字的出现，在面对人口老化带来的财政缺口，加税在所难免。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》新年首日现券惨淡开场，资金紧意未减新债供给加速

2016年首个交易日，中国银行间债市现券与国债期货均惨淡开年，其中五年以下券种收益率涨幅尤甚，最高升约8个基点(bp)，与现券相比，利率互换(IRS)则升幅不大。交易员称，今日资金紧势未减，加之本周开始利率债供给全面上马，打压多头情绪，明日走势还先看看公开市场逆回购操作情况再定。

--投行观点：今年中国地方债发行量料达4.5-5万亿，置换步伐将加快--中金

中国大型投行--中金公司最新宏观周报称，2016年地方政府料将加大置换规模，且随着财政赤字扩大，地方政府新增债券规模也会增加，预计全年地方政府债券发行量达到4.5~5万亿元人民币。

--新债招标：中国农发行七年债利率3.32%，10年3.33%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的七年及10年期新发债中标利率分别为3.32%和3.33%；稍早招标的一年、三年和五年新发债，中标利率分别为2.47%、 2.77%和3.01%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘大跌创逾四年半新低，贬值预期难消跌势料延续

人民币兑美元即期周一早盘随中间价大跌，并双双创逾四年半新低。交易员称，新年首日中间价即跌破6.5元关口，表明央行认可下跌趋势；客盘购汇需求仍旺盛，成交亦放量，短期贬值趋势料延续。夜盘交易时段，人民币续跌破6.53元。

--CNH动态：离岸即期早盘跌逾450点子破6.6130，创2011年9月底以来新低

受人民币中间价大跌及财新PMI不佳影响，离岸人民币即期周一在2016年首个交易日开盘即大跌，盘中跌幅一度扩至逾450点子或跌0.7%，至6.6137，创2011年9月底以来新低。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周微升，2015年累计上涨0.94%

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周四人民币汇率指数为100.94，较前周微升0.07%，较2014年底则仍升值0.94%。这也是该数据第五次公布，外汇交易中心按周发布指数变动。

【证券/行业】

--《综述》A股新年首日受多重利空因素袭击暴跌7%，初试熔断机制但引争议

刚过完元旦假期后恢复交易的中国股市，却在多重利空因素打击下变得弱不禁风，周一午后即接连触发5%和7%两道熔断阀值，提前结束当天交易。面临快速变化的市场，熔断机制能否起到让市场冷静的初衷，今天股市表现已让部分投资者产生怀疑。

--中国股市：沪综指收挫6.9%创逾四个月最大单日跌幅，首度触发熔断机制

中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。分析师指出，人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心极为疲弱，投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘，沪深两市再现千股跌停。

--中国基金：千亿规模级别公募基金公司增至21家，天弘基金蝉联第一

上海证券报周一引述天相投顾数据称，截至去年末，中国公募基金规模跃升至8.34万亿元人民币（剔除联接基金），创下历史新高。千亿规模级别的基金公司数量增至21家，天弘基金管理公司以6,739.3亿元的规模蝉联第一。

--中港证券：2015年港股通净流入1,272亿港元，远超沪股通净流入规模

根据香港联交所资料，2015年沪港通南向交易（港股通）录得净流入金额1,272亿港元，但北向交易（沪股通）净流入仅185亿元人民币，这与内地资金外流趋势基本一致。

--中港个股：中国中铁联营体以近53亿马币收购马来西亚一地产商60%股权

中国大型基建公司--中国中铁日前公告称，旗下全资子公司中国铁路工程（马来西亚）公司参与的联营体近日以52.79亿马币收购马来西亚一马地产公司持有的地产发展商邦达公司60%股权。

--中国房地产：2015年万科以2,627亿元销售列房产商首位，恒大和绿地紧随