《袁志辉专栏》短端利率久攻不下，长债压力渐显

（作者路透中文特邀专栏作家，就职于安信证券固定收益部，文章仅代表本人观点）

在“资产荒”的强大配置压力下，四季度债券利率破位下行，并且在12月中旬美联储加息尘埃落定之后加速下降，10年期国债利率已跌到2.8%附近。虽然中期经济潜在增速下移必然伴随广谱利率体系的中枢随之下移，但是短期如此的凌厉之势，仍较为罕见，尤其是在市场的进一步资金宽松预期以及经济下滑预期均未兑现的情况下。

市场惯于讲故事，但是如果一味拿经济中枢下移这样的中长期故事来炒作短期资产价格则未免自欺欺人，比如刚刚过去那波轰轰烈烈的股市。债券市场如今正似乎也在玩这样的游戏，甚至在资产和负债端利率发生倒挂情况下仍敢于大肆放杠杆压缩期限利差以及信用利差。显性看，市场一直都无视一个制约，及短期资产尤其是资金利率下半年基本维持不变，导致息差越来越窄，投资者正是凭着对货币宽松将利率逐步拉低的中期愿望，推动者做多热情。

R007在8月份后基本维持在接近2.5%的水平线位置，而期限稍长的同业资金成本3M期shibor则下半年后即横亘在3.1%附近的高位，资金成本缺乏下行动力。而资产端利率快速下行后，10年期国债与R007利差降至50bp左右，在历史上属于偏低的水平，可见市场已经透支了经济下行和短端利率中枢大幅下降的预期。当市场预期不断落空，短端利率长期不变的情况下，说明背后存在着一些被市场忽视的逻辑。

央行资产负债表层面的基础货币变动，推测央行货币政策操作逻辑与市场预期的放水有很大偏差。11月央行口径外汇占款为25.56万亿元人民币，较上月减少3158亿元人民币，同比下降1.24个百分点，环比下降6.03个百分点，继10月稍有改善后再度回归跌势，并创下历史第二大单月降幅，仅次于8月减少3183.51亿元的记录。大幅超出预期的外汇占款下降，引发市场对于央行降准的猜想。实际上如果考虑到央行货币政策的多重考量以及当前的经济金融环境，短期降准的必要性并不高。

今年央行多次全面或者定向降准，极大释放了基础货币，维持了市场流动性的充裕和资金利率的平稳。但是观察货币供应的层次发现，M2增速维持高位，但是基础货币余额增速则不断下降，实际上自2012年后就开始趋势性下移，从20%以上的高点回落至2013年的10%附近，至2014年进一步下降至5%附近，2015年仍是继续下跌至0%附近，那么长期资金供应其实没有市场想象的那么宽裕。今年二季度以来，M2和基础货币供应增速加速背离。因此，央行并没有大幅放水，机构加杠杆派生流动性的行为特征较为明显。几次的降准主要是弥补外汇流出、准备金自然上缴等多种原因造成的基础货币缺口，主动加大货币投放的迹象并不明显。

截至三季度末，商业银行超储率是1.9%，经过两个月的调整，在外汇流出压力下，超储资金累计净减少约2000亿，测算11末的超储率大约在1.7—1.8%。从历史上来看，1.8%附近的超储率水平处于中性，而且在实体经济投融资趋势性低迷的情况下，资金集中沉淀在银行间市场，相较于此前同等的超储率水平，市场均衡利率已经大幅降低。所以，在此水平上的超储率即使略有减少，对市场的资金利率也未必会有大的影响，比如R007已长期维持在2%—2.5%的低位，并不妨碍银行间中性偏松的资金供应。

实际上，另一方面一般贷款加权利率全年累计降幅也超过100bp，主要原因是去杠杆周期下，实体经济投融资需求萎缩的速度比资金收缩的更快。那么，切实降低实体经济融资成本的政策意图也在快速推进，但不是通过大幅放水实现，而是通过传统产业去产能、基建有限发力下约束投资需求，推动市场出清与均衡利率同步下移。

在此背景下，央行货币宽松的意图在于维持基础货币以及货币市场利率的相对平稳。2015年以来一个新的变化是，在经济体缺乏加杠杆主体的情况下，中央政府有加杠杆倾向。猜测货币政策有效性日益下降背景下，通过发行国债以及相应类国债的地方政府债等方式实现货币财政化，同时通过发行对接央行的专项金融债，实现财政货币化，构造一个全新的逆周期政策调控工具。这在本质上等同于宽货币的政策基调向宽信用转化，且实体经济的需求有望在基建的推动下缓慢回升。

另一个市场忽视的逻辑在于，债券市场总体杠杆水平的回升本身构成短期资金的巨大需求和相应的利率下行压力。伴随着资产荒的演进，资产端利率下行幅度远大于负债端的成本利率，导致息差收窄。推测截至到2015年年末，商业银行综合负债成本在2.1%左右，较年初下行幅度仅有20bp左右，再考虑人力、不良率等广义经营成本，参考历史净息差情况，实际上要求的10年国债很难低于3%。目前，3—6个月期银行理财预期收益率仍在4.5%附近，较2015年初累计下行幅度不足100bp，而5年AA中票券全年累计下行接近150bp，且已经低于理财成本15bp，如果再考虑约50bp的银行理财渠道管理费用，信用债利率和银行理财成本早已倒挂。于是机构普遍加杠杆，以维持高投资回报率。

问题在于实际的杠杆率难以估算，市场惯以回购余额和总托管量来测算，这忽略了场外杠杆配资的结构化理财产品，还有机构本身资本金不稳定。草根调研的普遍情况是，券商自营以及资管的杠杆基本上都很高，而且传统上银行理财的投资模式是被动吃息差，而如今也采用杠杆投资的模式，这样理财就承担了较大的市场风险。

今年以来，由于整体资金利率偏低，且交易所融资更有优势，市场普遍存在一种套利模式，即借国债转托管到交易所进行质押回购，放大杠杆规模来套取息差，而且这个规模可以做到很大。且银行间放杆杆的约束条件较强，交易所融资便利性基本能体现机构杠杆的扩张程度。过去数年，交易所托管的国债规模增长都极其缓慢，每年新增规模都只有200—300亿。直到2015年情况发生改观，年初时余额仍只有2800亿，到二季度末增加700亿至3500亿，三季度当季新增约1700亿，今年前三个季度托管量新增规模相当于此前数年的总和。再考虑到国债质押率接近100%，理论上和实际上的杠杆倍率都极高，这基本可以解释三季度尤其是9月份以来交易所利率迅速回归并超越银行间利率的现象。

持续高杠杆必然导致资产负债净息差的进一步收窄，以及短期资金需求的放量，而随着净息差的收窄，为了维持必要的回报率需要放更高的杠杆，由此带来对短期资金的更大需求，并进入一个实际上的“流动性陷阱”自我循环。流动性风险最好的参考案例莫过于2013年发生的钱荒，从金融机构崩溃式去杠杆的惨象来看，流动性冲击，或者是市场本身加杠杆所埋下的流动性隐患，对金融市场尤其是债券市场及货币市场的冲击都将是极大的。

至此，基本梳理出有别于市场理解的一个逻辑，央行的货币操作实际宽松程度远低于市场预期，对冲基础货币缺口的特征较明显，而实际上的基础货币余额增速快速下跌，另一方面市场对中期内经济中枢下移过度透支做多长债，并在资产负债利率倒挂情况下不断加杠杆以强力维持高收益。

根据适应性预期理论框架下的通胀预期分析，合理的期限利差水平大致在50—70bp，目前10年与1年期国债利差已经收窄到50bp左右，已处于合理中枢的下限。历史上确实有倒挂的情形，但主要有经济崩溃式下行导致长债下跌以及短期流动性骤紧导致短债利率飙升两类，当前是长期利率持续快速下行而短端利率稳定下的期限利差收窄，显然温和去产能、去杠杆的环境并不支持更极端的利差。

在此背景下，期限利差基本无法继续收窄，短期内债市行情演变将依赖短端利率的走势及流动性整体状况。央行无意于推动资金的过量宽松，且汇率约束力日益增强，市场观察到但刻意无视的经济短周期企稳并小幅回升，综合而言短端利率的分析逻辑并不支持其在短期内明显下调，但同时季节性扰动加大，而机构的杠杆仍在继续，短期资金供需边际上不排除有恶化的可能。

过度透支中长期逻辑而押注短期市场走势的极端玩法，目前看日益接近尾声，长期债券向上调整的压力很大。进一步的下行需要汇率的切实稳定，尤其是经济的有效下行，这需要市场化改革强力推进下的经济无效需求自动去化，也就是说市场到了必须回归基本面上经济的下行与短期利率下行。短期长债上行幅度可能超过20bp，而短债及短期利率不会跟随，短期的短久期高杠杆策略更合时宜。随后短端利率下行，并带动长债再次下行。