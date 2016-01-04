中国保险：中保投资公司成立，一期募资400亿投资港口及能源项目--保监会

路透北京1月4日 - 中国保监会周一称，中国中保投资有限责任公司发行中国保险投资基金（一期），规模400亿元人民币，直接投资包括港口建设、天然气运输等境外项目。

保监会网站公布的新闻稿显示，中保投资公司注册资本12亿元，股东包括27家保险公司、15家保险资产管理公司以及4家社会资本，单一持股比例不超过4%。

对于一期募集资金用途，保监会称，该笔资金用于支持招商局轮船股份公司进一步通过收购和绿地建设方式，在亚洲（斯里兰卡科伦坡港）、欧洲（土耳其昆波特码头）和非洲（吉布提国际自由港）投资建设港口项目。

此外，该笔基金还用于通过增资中国液化天然气运输项目(Liquefied Natural Gas)对接俄罗斯亚马尔液化天然气运输项目，加大中国及“一带一路”沿线国家的能源保障，支持中国能源储备计划以及国油国运政策。

保监会并介绍，中保投资公司已签署投资框架合同的项目金额超过1,000亿元（含已发行一期基金产品），其中600亿资金直接投向棚户区改造工程、城市基础设施建设。

保监会并称，中保投资已初步达成投资意向的项目金额近2,000亿元，包括具有国家战略意义的跨国公司国际并购项目，以大数据、云计算、物联网为主要内容的战略性新兴产业投资项目，清洁能源等成长前景较好、有助于国家经济提质增效的投资项目等。