路透基点：香港2015年银团贷款量下滑，受累于人民币贬值引发市场波动

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点报导，香港2015年银团贷款案为197件，贷款总额从上年的920亿美元纪录高位下滑5%至870亿美元，主要受累于中国放手让人民币贬值引发金融市场波动；人民币贬值迫使中国借款人缩减外币贷款。

“由于人民币贬值，中国企业放慢在港交易的脚步，削减外汇曝险，”一家区域性银行驻香港高级联贷部门人士称。

中国人行连番降息也降低境内借贷成本，使得内地企业减少在香港寻求境外贷款。

若非亚洲富豪李嘉诚旗下企业的融资案，香港贷款总额下滑的幅度会更大。去年5月时，长和集团旗下新成立的长江实业地产一笔550亿港元(71亿美元)巨额并购融资案不仅推高香港2015年银团贷款量，也帮助香港挤下澳洲成为亚洲地区(除日本外)第二大贷款市场。香港在亚洲贷款筹资占比为18.5%。

长江实业地产这笔巨额融资取代了一笔原先规模类似、用于支持李嘉诚重组集团的过桥贷款。

该案在获得市场热烈反应之后，借款方把贷款定价收紧，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码95个基点，综合收益110个基点，成为亚洲投资级企业的定价新指标；有28家银行参与联贷。

另外一个由事件带动融资的交易案是阿布扎比投资局的92.5亿港元五年期贷款案，有13家银行参与联贷，融资所得用于支持该局向新世界发展公司为首的集团收购三家香港豪华酒店50%股权。在杠杆融资方面，香港宽频网络有限公司2月筹集一笔44.6亿港元的五年期贷款，做为重整及再融资之用。

房地产业经常现身融资市场的借款人在2015年仍很活跃，但他们筹集的新资金却寥寥可数。该行业较大的融资案之一是恒基兆业地产有限公司3月签署的五年期180亿港元贷款案。另外，新鸿基地产1月签署100亿港元五年期再融资贷款，且再度于市场筹集另一笔50亿港元再融资，预计将在2016年签署。