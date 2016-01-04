投行观点：BAIRD将DENTSPLY INTERNATIONAL目标价从64美元调升至68，评级为表现优于大盘

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）

在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。