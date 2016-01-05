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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 17:44 BJT

更正-全球贵金属：1月1日SPDR黄金持仓与前一日持平(1月4日)

(更正：因译文有误，SPDR黄金持仓量为“20,652,776.7盎司”，非“20,691,044.4盎司”)

路透1月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量持平于周四。1月1日全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓数据尚无。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,652,776.7 1 月 1日 20,652,776.7 12月31日 0.0 0.00%

iShares 317,934,906.9 12月31日 317,934,906.9 12月31日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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