欧元债市：2016年强势开局，受避险买盘提振

路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
伊朗和沙特紧张局势升温，激励债市避险需求。
德国两年期公债 收益率跌至两周低点负0.35%。德国五年期公债收益率亦跌至两周低点负0.082%，10年期德债收益率下滑7个基点至正0.56%。
美国现货公债 收益率亦下滑。
荷兰合作银行称，周一重又恢复欧洲央行的购债措施，亦支撑欧债。此前央行因圣诞假期曾暂停购债。(完)
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(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 白云/龚芳)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。