版本:
中国
债券 | 2016年 1月 4日 星期一 17:00 BJT

欧元债市：2016年强势开局，受避险买盘提振

伊朗和沙特紧张局势升温，激励债市避险需求。

德国两年期公债 收益率跌至两周低点负0.35%。德国五年期公债收益率亦跌至两周低点负0.082%，10年期德债收益率下滑7个基点至正0.56%。

美国现货公债 收益率亦下滑。

荷兰合作银行称，周一重又恢复欧洲央行的购债措施，亦支撑欧债。此前央行因圣诞假期曾暂停购债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 白云/龚芳)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐