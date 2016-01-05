版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 08:42 BJT

《香港重要政经日程》--1月5日-1月14日

================== 今日重要政经消息=================

1月5日（周二）

--10:45 星展银行与宏利15年期区域性银行人寿保险合作。

--11:00 瑞士宝盛2016年环球投资策略展望。

================== 近期重要政经消息=================

1月6日（周三）

-- 公布12月份香港PMI。

--10:30 景顺环球及亚洲市场展望。

--11:30 法兴2016年认股权证及牛熊证市场展望。

--14:30 罗兵咸永道2016年财政预算案前瞻。

--15:30 新加坡银行上半年经济及投资前景展望。

1月7日（周四）

-- 年年卡 首日挂牌。

-- 迅销 公布首季度业绩。

-- 公布12月外汇储备资产数字。

--10:00 麦格理投资市场展望记者会。

--10:00 汇丰中国翔龙基金 持有人大会。

--14:30 中国民生投资和上置集团 联合记者会。

1月8日（周五）

-- 金利通 公布中期业绩。

--10:00 滨海投资 股东特别大会。

--15:00 施伯乐策略控股 股东特别大会。

1月14日（周四）

-- 公布12月底止外汇基金境外资产。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐