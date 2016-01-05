《香港重要政经日程》--1月5日-1月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
================== 今日重要政经消息=================
1月5日（周二）
--10:45 星展银行与宏利15年期区域性银行人寿保险合作。
--11:00 瑞士宝盛2016年环球投资策略展望。
================== 近期重要政经消息=================
1月6日（周三）
-- 公布12月份香港PMI。
--10:30 景顺环球及亚洲市场展望。
--11:30 法兴2016年认股权证及牛熊证市场展望。
--14:30 罗兵咸永道2016年财政预算案前瞻。
--15:30 新加坡银行上半年经济及投资前景展望。
1月7日（周四）
-- 年年卡 首日挂牌。
-- 迅销 公布首季度业绩。
-- 公布12月外汇储备资产数字。
--10:00 麦格理投资市场展望记者会。
--10:00 汇丰中国翔龙基金 持有人大会。
--14:30 中国民生投资和上置集团 联合记者会。
1月8日（周五）
-- 金利通 公布中期业绩。
--10:00 滨海投资 股东特别大会。
--15:00 施伯乐策略控股 股东特别大会。
1月14日（周四）
-- 公布12月底止外汇基金境外资产。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。