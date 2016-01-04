香港房地产：觅地建屋挑战大，微降未来10年供应目标非因托市考虑--官员

路透香港1月4日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周一表示，政府在寻找可发展土地方面，面对很大的挑战，虽然未来数年公私营房屋供应量均会较以往增加，但在整体房屋土地供应方面仍有一定落差；强调政府微降未来10年房屋供应目标，并非建基于短期因素或＂托市＂的考虑。
政府上月中公布《长远房屋策略2015年周年进度报告》，将2016/17至2025/26财政年度的10年总房屋供应目标下调至46万个，较之前的目标减少2万个。这与政府反覆表示香港房屋供应短缺似有矛盾。
＂坊间有人怀疑政府因为未能觅得足够土地，或因为楼市转势而借机‘托市’，所以调低供应目标，以便日后制造达标的假象。这只是怀疑者的‘想当然’而已。＂张炳良今天在出席立法会房屋事务委员会时称。
他表示，新的推算方法是以最新的住户数目增长和其他数据作推算，这包括统计处于去年9月公布的家庭住户推算结果、去年有关分间楼宇单位（俗称＂劏房＂）住屋状况的主题性住户统计调查等；有关调整纯粹基于数据上的年度更新估算，别无其他的政策性考虑。
张炳良重申，政府继续维持新建公私营房屋供应比例为60:40。在未来10年供应的46万个单位当中，公营房屋供应目标为28万个；私营房屋供应目标为18万个，分别较此前目标各减1万个。
他表示，虽然私人楼宇价格和租金近月已有明显下调的迹象，而美国联邦储备局亦刚于去年12月首次决定上调利率四分之一厘，但本地的房屋供求仍然处于失衡的状况。
＂因此，我们对现时的楼市继续维持一个非常审慎地观察、注视的态度，仍需维持管理需求措施；目前谈所谓减辣实在言之尚早，更遑论所谓政府托市。＂他说，政府会继续采取双管齐下的方式，一方面确保充足和稳定的土地供应以回应殷切的自置居所需求，另一方面维持管理需求措施。
张炳良承认，政府在寻找可发展土地方面确实面对很大挑战。虽然未来数年的公私营房屋的供应量均会较以往有所增加，但在整体房屋土地供应方面仍面对一定的落差。《周年进度报告》已列明，截至目前为止，假设所有现已觅得的土地能如期推出作建屋之用，只是够在2016/17至2025/26年度的10年期内兴建25.5万个公营房屋单位，与最新的公营房屋供应目标（28万个）仍有距离，大规模觅地建屋乃当前全社会需要共同面对、不能回避的艰巨挑战。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)