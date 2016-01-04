路透伦敦1月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：2016新年伊始位于200日和55日移动均线下方。毋庸置疑，关注点仍然是在1.0819/1.0796的支撑区间。该区间至关重要，其中包括2015年5月低位、7月低位、以及12月7日低点，跌穿该区间有可能触发向近期低位1.0523下跌。当前的日内涨势料将在1.0900/26左右遇阻。

美元/日圆：2015年以大幅抛盘收尾，新年开局又相继跌穿50%费波纳奇回档位119.96和2012-2016上行趋势线119.60，我们今日倾向于场边观望，看是否有任何进一步的实际突破。当前关注费波纳奇支撑位119.06和2015年10月所及低位118.06水平。

澳元/美元：2015年底自四个月上行趋势线0.7110实现强力反弹。鉴于尚未突破任何阻力位，我们仍倾向于逢高抛售。近期关键阻力位在10月高位和38.2%回档位0.7381/85以及200日移动均线切入位0.7411。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0917 1.0858 +0.54 +0.52 1.0860

美元/日圆 118.98 120.30 -1.10 -1.10 120.30

欧元/日圆 129.90 130.45 -0.42 -0.44 130.47

美元/瑞郎 0.9949 1.0010 -0.61 -0.69 1.0018

英镑/美元 1.4776 1.4743 +0.22 +0.26 1.4738

美元/加元 1.3927 1.3848 +0.57 +0.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.6258 6.5605 +1.00 +0.88 6.5680

澳元/美元 0.7212 0.7296 -1.15 -0.87 0.7275

新西兰元/美元 0.6761 0.6846 -1.24 -0.94 0.6825

欧元/瑞郎 1.0865 1.0879 -0.13 -0.19 1.0886

欧元/英镑 0.7385 0.7351 +0.46 +0.24 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.1883 9.1956 -0.08 +0.19 9.1705

美元/挪威克朗 8.8619 8.8658 -0.04 +0.25 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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