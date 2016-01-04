《全球汇市》中国股市暴跌，刺激避险买需推高日圆和瑞郎

澳元、加元和新西兰元等与经济成长和大宗商品价格息息相关的货币，均大幅下跌。

不过，油价在周一出现反弹，因中东情势引发供应紧张疑虑。一些观察人士认为这最终将有利美元。

“中东局势动荡可能导致日圆兑美元受到追捧，但这可能只是短暂行情，因油价上涨长期来看将支撑石油主要出口国--美国的经济，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata表示。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0917 1.0858 +0.54 +0.52 1.0860

美元/日圆 119.01 120.30 -1.07 -1.07 120.30

欧元/日圆 129.92 130.45 -0.41 -0.42 130.47

美元/瑞郎 0.9949 1.0010 -0.61 -0.69 1.0018

英镑/美元 1.4773 1.4743 +0.20 +0.24 1.4738

美元/加元 1.3928 1.3848 +0.58 +0.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.6258 6.5605 +1.00 +0.88 6.5680

澳元/美元 0.7213 0.7296 -1.14 -0.85 0.7275

新西兰元/美元 0.6758 0.6846 -1.29 -0.98 0.6825

欧元/瑞郎 1.0866 1.0879 -0.12 -0.18 1.0886

欧元/英镑 0.7389 0.7351 +0.52 +0.30 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.1874 9.1956 -0.09 +0.18 9.1705

美元/挪威克朗 8.8621 8.8658 -0.04 +0.25 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价