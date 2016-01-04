更新版 1-台湾货币市场：短率滑落但幅度尚不大，国库借款扰乱资金回笼

* 短率虽下滑但跌幅不算太大 * 国库借款稍扰乱宽松的资金情势 * 短票及RP利率也略走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者高洁如 路透台北1月4日 - 新年伊始，资金回笼，台湾银行间短率周一略下跌。资金调度人员 指出，时序迈入新的提存期，但资金仍略显分配不均，今日仍受国库大额借款影响，短率虽 有下滑但跌幅较为有限。 他们表示，尽管年初资金转趋宽松，但因近期不时有国库的调度干扰市场资金回笼，使 得即便回到月初，但市场资金并没有想像中多，利率虽走滑但也没有太快速。 〞大银行还是没有开门(拆出)，有点分配不均，小钱还可以借得到，〞一位小型商银交 易员表示。 前述交易员也表示，可能是资金分布不均，今日的短率下得不如预期得快。不过票券商 则大都表示，因为小钱很好拆入，因此大多以拆款支应缺口，而不是卖票。 本地时间17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.236 33.066 台湾加权股价指数 8,114.26 8,338.06 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.235% 0.240% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.300% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.280-0.450% --两周拆款利率区间 0.230-0.350% 0.430-0.460% **短票利率报价混乱** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，今天银行间资金多缺不一，致30天期内短票利 率成交区间相当大，但已明显较年底的成交区间下移。 〞听到短票利率(那么高) ，大家都不会卖(票)，都用拆款 。〞一位大型票券商交易员 说。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.44 %，上日亦为0.425%；上日区间为0.38-0.50%，前日区间则在0.31-0.45%；上日成交量28.55 亿台币，前日33.39亿台币。 今日大型票券商与银行间承作的短票以30天期为主，成交利率落在0.33-0.37%，上日交 头则受到年底流动性不足所累而落在0.42-0.45%。 台湾央行周一共发行9,296.80亿台币定存单。与今日到期金额8,996.8亿台币相较，存 单发行余额增300亿。 本周央行定存单到期金额高达2兆(万亿)2,170.1亿台币，本周余日资金落点分别为周二 2,005.5亿、周三4,741.5亿、周四5,883.8亿及周五542.5亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为21亿台币，累积超额准备为21亿台币、加计 前期1%的超额准备达3,265亿台币。 **RP利率略走跌** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，新年以后资金回笼，市场资金明显转多，这令 证券商资金比较好找，附买回利率区间略有走滑。 他们表示，时序回到年初，不少保险公司的资金进场，挹注资金活水，这令附买回的区 间低位大致可以回到去年底以前相对充裕的水准。 今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.35-0.37%，上日在 0.35-0.38 %；短天期公司债RP主要成交在0.45-0.46%，上日在0.45-0.48%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间则走低；短天期公债附买回利率区间 落在0.30-0.33%，上日在0.33-0.38%；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.35%，上日 在0.36-0.42%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件 /议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)