重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率料高于二级，待看明日公开市场脸色

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息增发债

* 期限及招标金额：1年：40亿元；3/5年：50亿元；7年：70亿元；10年：90亿元

* 招标时间: 1/3/5年：1月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.45%-2.53%；2.67%-2.80%；2.90%-3.03%；3.15%-3.27%；3.17%-3.29%

* 预测均值: 2.47%；2.71%；2.95%；3.22%；3.23%

路透上海1月4日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，2016年首个交易日，资金面一度收紧情况令现券承压，同时新年首周新债供给量骤增，午后农发行一级新债亦需求偏弱，二级市场短期调整市况或延续，料明日国开新债定位稍高二级。

他们并表示，明日央行逆回购是否操作对市场影响较为关键，并将左右机构投标情绪，因此招标结果仍存一定不确定性。

“资金面紧了，加上供给回来了，交易盘蜂拥着止盈，情绪不太好啊，”华东一银行交易员表示，下午农发招的也不太好，还得看明天央行态度，逆回购是不是会做吧，要是不做了，现券收益率又会走高了。

农发行下午招标的五期新债除一年期低于估值外，其余期限品种均高于估值；一年、三年和五年新发债中标利率分别为2.47%、 2.77%和3.01%，对应投标倍数2.68倍、2.20倍和2.58倍；七年及10年期新发债中标利率分别为3.32%和3.33%，对应投标倍数为1.90倍和3.32倍。

据路透统计，包括已发行的260亿元农发新债以及明日国开300亿元在内，本周还将有100亿元国开浮息债、200亿元口行、400亿元国债，总量逾1,200亿元。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.3982%、2.6420%、2.9337%、3.1419%和3.1322%。

2015年央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

明日招标的五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第22、23、20、21和18期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/5年：50亿元；7年：70亿元；10年：90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2016年1月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 2016/1/7

起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 2016/1/6-1/7

上市日 2016/1/11

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%